Najniższa krajowa w górę. Razem z nią składki i mandaty

W związku z wysoką inflacją kwota najniższego wynagrodzenia ma w przyszłym roku wzrosnąć dwukrotnie. Wzrost najniższej krajowej to jednak nie tylko więcej w portfelach pracowników i wyższe wydatki pracodawców. Najniższe wynagrodzenie przekłada się na wysokość wielu innych opłat.

Składki ZUS

Wzrost minimalnego wynagrodzenia oznacza zmiany w wysokości składek oraz podatku dochodowego, odprowadzanego przez pracowników. Jak wylicza Bankier.pl, od 1 stycznia przyszłego roku składki obliczane dla minimalnego wynagrodzenia będą wynosić:

emerytalna – 414,02 zł,

rentowa – 63,63 zł,

chorobowa – 103,93 zł,

zdrowotna – 329,44 zł.

Podwyżka minimalnej pensji oznacza też wzrost dodatku przysługującego za pracę w nocy, który wynosi 20 proc. stawki godzinowej, wynikającej z wysokości pensji minimalnej.

Grzywny i mandaty w górę

Na podstawie wysokości najniższej krajowej określa się też stawki mandatów i grzywny za wykroczenia skarbowe. Kary mieszczą się w przedziale od 1/10 do 20-krotności kwoty minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę. Jak wylicza Bankier.pl, oznacza to, że po styczniowej podwyżce najniższa kara skarbowa będzie wynosić 424,20 zł a najwyższa niemal 85 tys. złotych.

Kierowcy muszą się też liczyć ze wzrostem kary za brak ważnego ubezpieczenia OC, bo ją także waloryzuje się względem wysokości najniższego wynagrodzenia.

Wzrost płacy minimalnej

Jak poinformowała w ubiegłym tygodniu minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, Radzie Dialogu Społecznego zostanie przekazana propozycja wzrostu minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2024 roku do 4242 zł brutto, zaś od 1 lipca 2024 roku do 4300 zł. Jeśli chodzi o stawki godzinowe, to propozycja rządu zakłada wzrost od 1 stycznia 2024 roku do 27,70 zł i od 1 lipca 2024 roku – do 28,10 zł.

Płaca minimalna w 2024 roku – podobnie jak w tym roku – wzrośnie dwukrotnie z uwagi na wysoką inflację (dwukrotna waloryzacja najniższej krajowej następuje, gdy inflacja przekracza 5 proc.).

Przypomnijmy, że od 1 stycznia br. płaca minimalna wynosi 3490 zł brutto. Wraz z początkiem lipca, czyli już za nieco ponad dwa tygodnie najniższa krajowa wzrośnie do poziomu 3600 zł brutto. Z kolei minimalna stawka godzinowa wynosi od 1 stycznia do 22,80 zł za godzinę, zaś od 1 lipca wyniesie 23,50 za godzinę.

Szacuje się, że minimalne wynagrodzenie otrzymuje w Polsce ok. 3 milionów pracowników.

