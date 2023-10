Kto kupi VeloBank? Duże grupy nie są zainteresowane

Proces sprzedaży VeloBanku, który powstał na skutek restrukturyzacji należącego do Leszka Czarneckiego Getin Banku, niebawem wejdzie w nową fazę. Głównym akcjonariuszem jest obecnie Bankowy Fundusz Gwarancyjny, posiadający 51 proc. udziałów i to on podejmie decyzję o tym, kto przejmie bank. 49 proc. akcji jest w posiadaniu Systemu Ochrony Banków Komercyjnych.

Amerykanie i najbogatszy Polak

Jak podaje Business Insider, niewiążące oferty zakupu banku złożyły dwa amerykańskie fundusze private equity, Cerberus oraz J.C. Flowers, oraz należący do Michała Sołowowa MS Galleon.

— Teraz zainteresowani inwestorzy będą mogli rozpocząć proces due diligence, czyli badania sytuacji finansowej banku, rozpoznawania potencjalnych ryzyk ekonomicznych czy prawnych. Po tym potencjalni kupcy będą mogli złożyć wiążące już oferty zakupu i rozpocząć negocjacje z BFG na temat ceny za akcje VeloBanku – mówi informator Insidera. BFG nie komentuje procesu sprzedaży VeloBanku.

Upadłość Getin Banku

W dniu 30 września 2022 r. Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) ogłosił informację o wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego wobec Getin Noble Banku.

Fundusz wyjaśnia to nastąpieniem trzech przesłanek, które zobowiązują do podjęcia takiego działania. Bank zagrożony był upadłością, brakowało też przesłanek wskazujących, że możliwe działania nadzorcze lub samego banku pozwolą we właściwym czasie usunąć zagrożenie upadłością. Ponadto wszczęcie przymusowej restrukturyzacji wobec Getin Noble Banku było – zdaniem Funduszu – konieczne w interesie publicznym, rozumianym jako stabilność sektora finansowego i ograniczenie zaangażowania funduszy publicznych.

Następnie instytucja, znajdując się już pod kontrolą Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, zmieniła nazwę na VeloBank i rozpoczęła budowę nowej strategii.

