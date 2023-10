Kto na ministra finansów? Leszek Balcerowicz ma swojego faworyta

Politycy ugrupowań, które prawdopodobnie stworzą przyszły rząd, skrzętnie unikają odpowiedzi na pytania o podział stanowisk. Nieoficjalna giełda nazwisk już jednak ruszyła. Swojego faworyta do objęcia teki ministra finansów wskazał były wicepremier i szef tego resortu Leszek Balcerowicz.

Petru na ministra finansów?

Zdaniem profesora Balcerowicza, do objęcia sterów resortu finansów najlepiej nadawałby się startujący z listy Trzeciej Drogi Ryszard Petru, były szef Nowoczesnej.

„W swej działalności naukowej miałem wielu magistrantów i doktorantów. Do czołówki zaliczam Ryszarda Petru. Dzięki własnej kampanii został on posłem. PiS zostawił finanse państwa w złym stanie. Nowy rząd potrzebuje silnego i kompetentnego ministra finansów” – napisał Balcerowicz na platformie X, dawnym Twitterze.

twitter

Giełda nazwisk

Jak wynika z informacji części polityków tak zwanej opozycji demokratycznej, ruszyły już zakulisowe rozmowy dotyczące utworzenia nowego rządu. Kluczowym elementem tego typu negocjacji jest obsada kierowniczych stanowisk w ministerstwach. Na razie nie ma jeszcze przecieków na temat faworytów, ale grupa kandydatów do kierowania częścią resortów wydaje się dość wąska. Tak jest m.in. w przypadku Ministerstwa Finansów.

Głównym faworytem, na którego wskazuje większość ekspertów, jest Andrzej Domański. Kandydat Platformy Obywatelskiej, który dostał się do Sejmu z Warszawy, sam nazywa się „człowiekiem od gospodarki”. „Gospodarka już dobrze reaguje na wyniki wyborów. Ale mnóstwo pracy przed nami. Ruszamy do roboty!” – napisał na portalu X, we wpisie, w którym chwalił się swoim wynikiem wyborczym.



Czytaj też:

Posłowie z Trzeciej Drogi. Kto z Trzeciej Drogi wszedł do Sejmu?Czytaj też:

Petru uderza w pomysły KO i deklaruje: Jesteśmy w stanie naprawić gospodarkę w 12 miesięcy