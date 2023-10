Przekop Mierzei. Żaden wykonawca nie jest w stanie zmieścić się w kosztorysie

Obecnie trwają prace komisji przetargowej, która bada oferty pod względem merytorycznym i formalnym – powiedziała w rozmowie z PAP rzeczniczka Urzędu Morskiego w Gdyni Magdalena Kierzkowska.

Przekop Mierzei Wiślanej: trzy firmy gotowe wykonać prace

Prace, których dotyczy postępowanie przetargowe, nie będą obejmować odcinka w samym porcie, gdyż pogłębienie toru wodnego w tym miejscu należy do zarządu elbląskiego portu

Na roboty pogłębiarskie na rzece Elbląg w ramach zadania „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”, Urząd chciał przeznaczyć kwotę 88 mln 123 tys. zł. Potencjalni wykonawcy nie widzą możliwości przeprowadzenia zlecenia w tej cenie.

W postępowaniu złożone zostały trzy oferty. Budimex zaproponował cenę brutto 139 mln 831 tys. 564 zł, konsorcjum firm: FABE POLSKA Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o. wskazało cenę brutto 132 mln 63 tys. 495 zł oraz Konsorcjum firm: NDI S.A., NDI SOPOT S.A. przedstawiło cenę 131 mln 456 tys. 77 zł.

Zakończenie wszystkich etapów inwestycji powinno nastąpić do końca 2024 roku.

Kto ma zapłacić za prace w Elblągu?

Ministerstwa aktywów i infrastruktury i samorząd Elbląga nie mogą porozumieć się co do tego, kto ma zapłacić za pogłębienie 800 m toru wodnego na rzece, kończącego się bezpośrednio w elbląskim porcie. Z czego wynika problem? Port w Elblągu jest własnością miasta, a zarządza nim spółka komunalna. Tor jest natomiast własnością Skarbu Państwa, zatem według miasta to Skarb Państwa i Urząd Morski w Gdyni powinien zapłacić za jego pogłębienie także na ostatnim odcinku.

Resorty infrastruktury i aktywów państwowych zaproponowały samorządowi Elbląga sfinansowanie tego odcinka kwotą do 100 mln zł, ale w zamian za większościowy pakiet udziałów w porcie. Elbląg nie zgodził się na takie warunki, nie chcąc utracić wpływów w miejskiej spółce.

W Rządowym Centrum Legislacji opublikowano kilka dni temu projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych przy porcie morskim w Elblągu. Doprecyzowano w nim funkcje 26 akwenów wodnych na Zalewie Wiślanym. Na części z nich prowadzone są inwestycje związane z budową drogi wodnej łączącej zalew z Zatoką Gdańską, w tym najważniejsza: tor wodny o długości 10,4 km i szerokości podstawowej 60 m.

