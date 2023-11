Wzrosną dochody z VAT? RPP ma wątpliwości

W projekcie budżetu na przyszły rok założono wzrost dochodów z podatku VAT o ponad 20 proc. Według Rady Polityki Pieniężnej, która opublikowała w poniedziałek swoją opinię do projektu ustawy budżetowej, będzie to cel trudny do zrealizowania. I to nawet pomimo możliwego wzrostu stawki VAT na żywność.

RPP o budżecie

"Z zapisów zawartych w projekcie Ustawy i uzasadnieniu można wnioskować, że projekt ten zakłada zakończenie funkcjonowania głównych rozwiązań składających się na Tarczę Antyinflacyjną z końcem 2023 r. W bieżącym roku nadal obowiązuje dokonane w 2022 r. obniżenie stawki VAT na podstawowe artykuły spożywcze z 5 proc. do 0 proc. Projekt Ustawy nie zawiera informacji o ewentualnym przedłużeniu tej obniżki na 2024 r., ale założony wzrost dochodów z VAT w przyszłym roku o 20,4 proc. uwzględnia – zgodnie z wypowiedziami przedstawicieli Ministerstwa Finansów – powrót do wcześniejszej stawki. Biorąc pod uwagę, że zgodnie z projekcją NBP nominalne tempo wzrostu spożycia indywidualnego (stanowiącego główną część bazy podatku VAT) ma wynieść 8,9 proc. rdr, nawet uwzględniając podwyżkę stawki VAT na żywność – która może zwiększyć dynamikę dochodów z VAT o ok. 4 pkt. proc. – prognoza ta może być trudna do zrealizowania" – pisze Rada Polityki Pieniężnej.

"W uzasadnieniu do projektu Ustawy wskazano, że prognoza dochodów z VAT uwzględnia pozytywny wpływ rozwiązań zawartych w ustawie z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1598), która wprowadza regulacje dotyczące obligatoryjnego fakturowania w Krajowym Systemie e-Faktur. Zmiany te powinny wpłynąć na zwiększenie dyscypliny podatkowej, jednak biorąc pod uwagę znaczące ograniczenie tzw. luki VAT w latach 20162018, skala dalszej poprawy ściągalności tego podatku jest obarczona niepewnością" – czytamy w opinii.

Inflacja w przyszłym roku

RPP pisze także, że przyjęta w projekcie ustawy budżetowej prognoza dotycząca inflacji jest zgodna co do kierunku zmian z założeniami, jakie przyjął Narodowy Bank Polski w swojej najnowszej projekcji.

„W projekcie Ustawy przyjęto, że średnioroczna inflacja cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2024 r. wyraźnie obniży się względem 2023 r. i wyniesie 6,6 proc. Założona w Uzasadnieniu ścieżka inflacji CPI jest zgodna co do kierunku zmian z prognozami NBP, które wskazują, że do obniżenia inflacji w przyszłym roku przyczyni się spadek wszystkich jej głównych składowych – inflacji bazowej, dynamiki cen energii i żywności. W kierunku niższej inflacji cen konsumenta będzie oddziaływać obniżona presja popytowa oraz wygasanie wpływu wcześniejszych silnych impulsów kosztowych, będących skutkiem m.in. rosyjskiej agresji zbrojnej na Ukrainę” – czytamy w opinii.

