Nowy minister finansów zaprzysiężony. Resort obejmie Andrzej Kosztowniak

Tekę ministra finansów w nowym rządzie formowanym przez Mateusza Morawieckiego objął Andrzej Kosztowniak, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Zastąpił na stanowisku Magdalenę Rzeczkowską, która pożegnała się z rządem. – Znam państwa jako ekspertów. Ludzi, którzy do tej pory pracowali w drugiej linii, merytorycznie wykonując powierzone im zadania. Dziękuję za to z całego serca, to niezwykle ważne – powiedział podczas zaprzysiężenia nowego rządu prezydent Andrzej Duda.

Nowy minister finansów. Kim jest Andrzej Kosztowniak?

Andrzej Kosztowniak jest absolwentem wydziału ekonomii na Politechnice Radomskiej oraz prawa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wykładał w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu oraz w radomskiej Prywatnej Wyższej Szkole Ochrony Środowiska.

Został dwukrotnie wybrany na prezydenta Radomia z listy Prawa i Sprawiedliwości Funkcję sprawował od 2006 do 2014 roku. Na kolejną kadencję nie został wybrany, dlatego w 2015 roku wystartował w wyborach do parlamentu. W Sejmie zasiada od 2015 roku.

Szanse Morawieckiego

Choć Prawo i Sprawiedliwość uzyskało w wyborach największe poparcie nie ma większości w Sejmie, a to oznacza, że nowy rząd Mateusza Morawieckiego ma nikłe szanse na uzyskanie wotum zaufania. Sam Morawiecki przyznał w piątek w wywiadzie dla Salonu24, że szanse na powodzenie swojej misji ocenia jedynie na 10 proc. Nie przeszkadza mu to jednak w budowaniu składu swojego trzeciego rządu, co jest misją dość trudną, bowiem mało kto chce mieć w CV urzędowanie w najkrócej funkcjonującym gabinecie w XXI wieku.

Jedynym ministrem, który pozostał na swoim stanowisku, jest szef resortu obrony narodowej Mariusz Błaszczak. W rządzie pozostała też minister Marlena Maląg, która jednak zamieniła ministerstwo rodziny na resort funduszy i polityki regionalnej.