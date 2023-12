Zmiany w Funduszu Kościelnym. Wierni mają sami finansować Kościół

Choć likwidacja Funduszu Kościelnego pojawiła się w programach wszystkich partii wchodzących w skład koalicji rządzącej, przyjęta przez nową Radę Ministrów ustawa okołobudżetowa nie przewiduje takiego rozwiązania "Fundusz Kościelny to są pieniądze, jakie co roku państwo przeznacza na składki rentowe i emerytalne głównie sióstr zakonnych, zakonników i księży, którzy nie mają innych źródeł dochodu. I to zobowiązanie, z punktu widzenia interesów państwa, jest neutralne. I tak byliyśmy zobowiązani do zabezpieczenia socjalnego przyszłych emerytów i rencistów. Praktycznie 100 proc. z funduszu kościelnego idzie na ten cel" – wyjaśniał na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu premier Donald Tusk.

Zmiany w Funduszu Kościelnym

Nie oznacza to jednak, że nowa władza nie planuje zmian w systemie finansowania kościoła. "Fundusz Kościelny to jest pewien symbol. Dzisiaj podjęliśmy decyzję o powołaniu zespołu międzyresortowego, który będzie pracował nad zmianą systemu finansowania funduszu kościelnego i innych źródeł finansowania kościołów z pieniędzy publicznych, w tym także zasad finansowania świadczeń emerytalnych i rentowych dla osób duchownych" – powiedział Donald Tusk.

Premier dodał, że rada ministrów chce ucywilizować relacje z kościołem i uporządkować je "bez zbędnych emocji". Prace mają zmierzać w kierunku odpowiedzialności finansowej wiernych, np. w formie odpisu podatkowego, który byłby dobrowolny. Nowe zasady mają obowiązywać od roku 2025, co, jak mówił premier Tusk, jest najszybszym możliwym terminem.

"Jeżeli uwolnimy Kościół od władzy politycznej i publicznych pieniędzy będzie to wyłącznie z korzyścią dla Kościoła" – powiedział premier.

200 mln zł na Fundusz Kościelny

Fundusz Kościelny został powołany w 1950 roku i początkowo miał być formą rekompensaty za nacjonalizację nieruchomości należących do Kościoła katolickiego. Po transformacji w 1989 roku objął wszystkie kościoły i związki wyznaniowe zarejestrowane w naszym kraju, jest w całości finansowany z budżetu państwa.

Do 2012 roku na fundusz przeznaczano mniej niż 100 mln zł. Ze sprawozdania przygotowanego przez MSWiA wynika, że w 2022 roku rząd przeznaczył na Fundusz Kościelny blisko 200 milionów złotych. W tym roku ma to być w sumie 216 mln zł.

Środki z funduszu są przeznaczane m.in. na dotowanie lub całkowite finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne duchownych, wspomaganie kościelnej działalności charytatywnej i oświatowo-wychowawczej i opiekuńczo-wychowawczej, a także remonty oraz konserwację obiektów sakralnych o wartości zabytkowej.

