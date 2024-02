Do NBP przeszedł z Ministerstwa Zdrowia. Rzecznik rezygnuje po trzech miesiącach

Kolejne zmiany w Narodowym Banku Polskim. Jak ustaliło radio RMF FM, z pracy w banku centralnym zrezygnował rzecznik prasowy Wojciech Andrusiewicz. Wcześniej zajmował to samo stanowisko w Ministerstwie Zdrowia. Stał się bardzo rozpoznawalny, gdyż piastował to stanowisko w czasach wybuchu i trwania pandemii koronawirusa.

Trzy miesiące w NBP

Po zmianie władzy dość szybko okazało się, że do Narodowego Banku Polskiego dołączyło nie tylko kilku wiceministrów z rządu Mateusza Morawieckiego, ale także były rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. 14 lutego okazało się, że jego kariera na tym stanowisku nie potrwała jednak zbyt długo.

W odpowiedzi na pytanie dziennikarzy RMF FM o powód odejścia z banku centralnego, były już rzecznik odpisał: „Otrzymałem propozycję realizowania się na styku świata mediów, komunikacji społecznej i nauki. Zdecydowałem się przyjąć propozycję. Wkrótce więcej na ten temat. Bardzo dziękuję dziennikarzom za współpracę” – czytamy. Były rzecznik nie podał jednak szczegółów. Nie wiadomo, o jaką firmę i jakie stanowisko chodzi.

Andrusiewicz swoją pracę w Narodowym Banku Polskim rozpoczął w listopadzie 2023 roku. Przekonywał wtedy na antenie TVN24, że “Narodowy Bank Polski to niewątpliwie jedna z najważniejszych instytucji państwa. Cieszę się, że będę mógł uczestniczyć w budowie jego wizerunku jako instytucji zaufania publicznego”.

Wiceministrowie w NBP

10 770 głosów, które Błażej Poboży otrzymał startując w wyborach z okręgu 35 nie wystarczyło, aby były wiceminister w poprzednim rządzie Mateusza Morawieckiego dostał się do Sejmu.

To jednak nie oznacza końca kariery za państwowe pieniądze. Jak dowiedziała się Gazeta Wyborcza, a co potwierdził rzecznik Narodowego Banku Polskiego Wojciech Andrusiewicz (były rzecznik Ministerstwa Zdrowia), Błażej Poboży znalazł zatrudnienie w banku centralnym. Co prawda rzecznik nie chciał powiedzieć, czym dokładnie zajmuje się były wiceminister, ale sam zainteresowany powiedział GW, że „od 1 grudnia pracuje w Departamencie Komunikacji NBP” .

Pracę w banku centralnym znalazł także „wiceminister do zadań specjalnych” Artur Soboń. „Dziękuje Prezydentowi Andrzejowi Dudzie za powołanie mnie do zarządu Narodowego Banku Polskiego. Dziękuje za zaufanie Prezesa Adama Glapińskiego i zgodę Premiera Mateusza Morawieckiego”. – napisał w portalu X, wrzucając także zdjęcie dokumentu z decyzją prezydenta Andrzeja Dudy.

„Kolejne 6 lat będę służyć Polsce i złotemu w banku centralnym Polski, któremu od dzisiaj poświęcam całość mojej publicznej aktywności. – czytamy we wpisie nowo mianowanego członka zarządu NBP” – czytamy także.

Czytaj też:

Glapiński pokazał polskie zapasy złota. „Za mną widać 20 miliardów złotych”Czytaj też:

Glapiński o tajnych skrzyniach w skarbcu NBP. Pokazał, co w nich znaleziono