Miliard złotych na budowę dróg. Ten region szykuje się na inwestycje

W ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027 Podkarpacie otrzyma wsparcie w wysokości miliarda złotych na rozbudowę i modernizację dróg. Zdecydowana większość tej kwoty pochodzi z funduszy unijnych, które pomogą sfinansować niezbędne inwestycje w infrastrukturę regionu.

Miliard na rozbudowę dróg

Podczas konferencji „Europejskie drogi” przedstawiciele regionu, w tym wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul, marszałek województwa Władysław Ortyl oraz dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich (PZDW) Piotr Miąso, omawiali plany na najbliższe lata. Obecni byli także przedstawiciele lokalnych samorządów, w tym burmistrz Dynowa Zygmunt Frańczak oraz wójtowie gmin Dynów, Hyżne i Ostrów. Spotkanie to miało na celu przedstawienie strategii finansowania oraz realizacji kluczowych projektów drogowych w regionie.

Marszałek Władysław Ortyl podkreślił znaczenie funduszy europejskich w rozwoju sieci drogowej na Podkarpaciu. „W nowym okresie finansowym przeznaczamy miliard złotych na modernizację dróg wojewódzkich, w tym większość środków pochodzi z dofinansowania z UE w ramach programów Fundusze Europejskie dla Podkarpacia oraz Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej” – wyjaśnił Ortyl. Jego zdaniem tak pokaźne wsparcie finansowe umożliwi poprawę komunikacji i bezpieczeństwa na podkarpackich drogach.

Drogi do modernizacji

Dzięki tym środkom modernizacji doczekają się m.in. drogi wojewódzkie i kluczowe połączenia regionalne, które zwiększą spójność komunikacyjną Podkarpacia z resztą kraju. W szczególności planowane inwestycje obejmują zarówno przebudowę istniejących tras, jak i budowę nowych odcinków, co ma przyczynić się do usprawnienia transportu lokalnego i regionalnego oraz poprawy dostępu do kluczowych punktów w regionie.

W ramach nowej perspektywy dofinansowane zostaną m.in.: rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 Kańczuga-Pruchnik, rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 986 na odcinku Ostrów-Ropczyce, Przebudowa i rozbudowa DW 878 na odcinku Tyczyn-Dylągówka oraz Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 od Czudca do Zaborowa.

