Seria audytów w spółkach Skarbu Państwa. Są zawiadomienia do prokuratury

Zgodnie z zapewnieniami ministra aktywów państwowych Jakuba Jaworowskiego, nadzorowane przez MAP audyty przeprowadzone są w sposób profesjonalny i rzetelny na podstawie listy, w której wyszczególnione zostały ich standardy i zakresy. – Większość spółek zadeklarowała zakończenie audytów do końca grudnia – przekazał minister.

– Wszystkie badania audytowe zostały przeprowadzone z zachowaniem zasad ładu korporacyjnego. Oznacza to, że audyty zostały przeprowadzane przez poszczególne spółki, a decyzje o udzieleniu absolutoriów podjęte przez Walne Zgromadzenie lub Zgromadzenie Wspólników w oparciu o rekomendacje Rad Nadzorczych – podkreślił Jaworowski.

Ministerstwo Aktywów Państwowych o licznych nieprawidłowościach

Analogicznie zasadę podjęto w przypadku kroków prawnych, a w tym zawiadomień do prokuratury, których do teraz złożono już niemal 50. Ponadto blisko 95 członków zarządów spółek z udziałem Skarbu Państwa nie otrzymało absolutorium.

– Audyty wykazały liczne nieprawidłowości w zarządzaniu spółkami, w tym planowanych i prowadzonych inwestycjach, bezpodstawnych wydatkach oraz braku odpowiedniego nadzoru rad nadzorczych nad władzami spółek – mówił szef resortu.

– Co gorsze, zidentyfikowane nieprawidłowości miały charakter systemowy, nadużycia popełniano z rozmysłem i świadomie. Rozliczamy to skrupulatnie i wdrażamy działania naprawcze – zapewnił.

Wśród przykładów nadużyć Jaworowski wymienił m.in. błędy przy planowaniu wielu inwestycji, których koszty okazały się o wiele wyższe niż wstępnie szacowano. Tak miało się stać w przypadku projektów Polimery w Policach oraz Olefiny w Orlenie. Ponadto minister zwrócił uwagę na „przejawy czystej niekompetencji”, czego przykładem ma być budowa elektrowni w Ostrołęce.

– W innych przypadkach nieprawidłowości niosą znamiona korupcji na polityczne zamówienie – mówił minister.

Problemy finansowe spółek Skarbu Państwa

Zdaniem MAP łączne straty wynikające m.in. z nietrafionych inwestycji oraz nieuzasadnionych wydatków wynoszą co najmniej kilkanaście miliardów złotych. Ponadto błędy w zarządzaniu doprowadzić miały do trudnej sytuacji finansowej spółek Skarbu Państwa.

– Pogorszenie sytuacji finansowej wielu przedsiębiorstw, spowodowane nietrafionymi decyzjami poprzednich zarządów, odbija się negatywnie na sytuacji pracowników oraz lokalnych społecznościach, w której podmioty te są ważne gospodarczo. Chciałbym podkreślić, że to przez megalomańskie, nietrafione inwestycje niektóre spółki z udziałem Skarbu Państwa popadły w problemy – mówił Jaworowski.

Minister Jaworowski zapowiada Kodeks Dobrych Praktyk Nadzoru Właścicielskiego

Odpowiedzią na problemy ma być wprowadzenie Kodeksu Dobrych Praktyk Nadzoru Właścicielskiego. Ma on ustanowić jasne, przejrzyste i nowoczesne standardy zarządzania spółkami Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz ich spółkami zależnymi.

Kodeks doprowadzić ma do profesjonalizacji działań nadzorczych i ujednolicić nadzór. – Chcemy przywrócić przekonanie, że państwo to racjonalny i przewidywalny właściciel, a spółki z udziałem Skarbu Państwa to kontrahenci, z którymi warto współpracować i nawiązywać relacje biznesowe. Wszystkie nasze działania będą do tego zmierzać – zapowiedział szef resortu aktywów państwowych.

