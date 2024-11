Koniec znanej marki w Polsce. Nowy inwestor ma ambitne plany

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wyraził zgodę na przejęcie sieci sklepów Spar przez Grupę Specjał. Transakcja, o której mówiono od dłuższego czasu, została zatwierdzona 18 listopada 2024 r., co oznacza, że blisko 200 placówek działających pod szyldem Spar w Polsce przejdzie pod nowego właściciela.

Spar w Polsce

Marka Spar pojawiła się na polskim rynku w 2018 roku, kiedy to południowoafrykańska firma The Spar Group przejęła 66 sklepów sieci Piotr i Paweł, zmieniając ich nazwę na Spar, Eurospar i Spar Express. Obecnie sieć liczy 195 sklepów, w tym 20 placówek własnych.

We wrześniu 2023 roku The Spar Group ogłosił decyzję o sprzedaży swojej działalności w Polsce, rozpoczynając proces poszukiwania nowego właściciela. Wniosek o przejęcie złożyła Grupa Specjał, która po uzyskaniu zgody UOKiK przejmie kontrolę nad całym majątkiem Spara w Polsce.

Aktywa Spara

Wartość transakcji szacowana jest na 40 mln zł. W skład aktywów wchodzą:

Trzy centra dystrybucyjne zlokalizowane w Czeladzi, Koninkach i Starych Gnatowicach,

195 sklepów franczyzowych i własnych, w tym flagowa placówka w warszawskim Blue City o powierzchni 3000 m²,

Zakład produkcyjny Kuchnia Polki, zajmujący się produkcją dań gotowych i garmażerki,

Biurowiec w Poznaniu o powierzchni 3,5 tys. m².

Plany Grupy Specjał

Grupa Specjał, lider w branży dystrybucji i handlu detalicznego, planuje rozwój sieci Spar w Polsce. – „Chcemy ustabilizować i rozbudować pozycję marki Spar na rynku polskim. Naszym celem jest uczynienie jej jednym z dominujących graczy w sektorze handlu” – mówił prezes Specjału, Krzysztof Tokarz, jeszcze we wrześniu.

Pierwszym krokiem po przejęciu będzie audyt, który ma zidentyfikować problemy w działalności operacyjnej sieci Spar. Grupa Specjał zamierza wdrożyć działania mające na celu poprawę efektywności i konkurencyjności nowo przejętych placówek.

Przejęcie Spara to już druga znacząca transakcja Grupy Specjał w tym roku. W czerwcu firma sfinalizowała zakup aktywów hurtowni nabiałowej Smak Serwis w Łańcucie, co podkreśla jej dynamiczny rozwój i aspiracje do dalszej ekspansji.

