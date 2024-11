Bezrobocie w Polsce. Tak zaskakujących danych nie było od miesięcy

Na początku listopada Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło wstępne dane dotyczące stopy bezrobocia w październiku br. Wyniosła ona 5 proc., czyli tyle samo co miesiąc wcześniej. Z kolei liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 767,1 tys. osób. Z danych przekazanych przez ministerstwo wynikało, że najniższe bezrobocie odnotowano w poprzednim miesiącu w Wielkopolsce (3 proc.), najwyższe zaś w województwie podkarpackim (8,4 proc.)

Bezrobocie w Polsce. Dane lepsze niż szacowano

Tymczasem ostateczne dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) okazują się być lepsze niż szacunkowe prognozy resortu pracy. Według GUS stopa bezrobocia w październiku wyniosła 4,9 proc. Po raz ostatni taki odczyt odnotowano w czerwcu tego roku, później bezrobocie wróciło do poziomu 5 proc. Z danych GUS wynika, że liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 765,5 tys. wobec 769,6 tys. we wrześniu.

Jeszcze lepsze rezultaty dotyczące sytuacji na rynku pracy w Polsce pokazują dane Eurostatu. Według metodologii unijnego urzędu statystycznego stopa bezrobocia w Polsce wyniosła we wrześniu 2,9 proc., czyli tyle samo co miesiąc wcześniej. Lepsza sytuacja pod tym względem występuje jedynie w Czechach (2,8 proc.). Po drugiej stronie jest Hiszpania, gdzie stopa bezrobocia wyniosła we wrześniu aż 11,2 proc. Średnia unijna to 5,9 proc.

Widełki płacowe w każdym ogłoszeniu?

Jest duża szansa, że osoby poszukujące pracy już niedługo w każdym ogłoszeniu znajdą informację o widełkach płacowych. Posłowie Koalicji Obywatelskiej złożyli w Sejmie poselski projekt ustawy pod roboczym tytułem „Jasne zarobki". Proponowane zmiany nałożą na pracodawców obowiązek publikowania widełek wysokości wynagrodzenia w każdym ogłoszeniu o pracę. Dotyczyć to będzie zarówno sektora prywatnego, jak i publicznego.

– Takie zmiany będą mocno oddziaływać na rynek pracy. „Jasne zarobki" zniwelują lukę płacową, czyli różnice zarobkową kobiet i mężczyzn. Wpłyną na transparentność całego procesu rekrutacji, usprawnią ten system. Dzięki temu mechanizmowi nie trzeba będzie odbywać wielu etapów rekrutacji, aby na samym końcu dowiedzieć się, ile możemy zarobić – wyjaśniał w rozmowie z RMF FM poseł wnioskodawca Witold Zembaczyński z Koalicji Obywatelskiej.

Pierwsze czytanie projektu może odbyć się na grudniowym posiedzeniu Sejmu. Wydaje się dość prawdopodobne, że zyska on akceptację sejmowej większości.

