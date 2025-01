Orlen stawia na reaktory jądrowe i tańszą energię. Ambitny plan do 2035 roku

Orlen przedstawił długo wyczekiwaną strategię rozwoju na kolejne lata podczas konferencji w Hali Najwyższych Napięć Instytutu Energetyki. Pod hasłem „Energia jutra zaczyna się dziś” koncern zapowiedział największy program inwestycyjny w historii polskiej energetyki, którego wartość ma sięgnąć 380 miliardów złotych.

Reaktory jądrowe i rozwój technologii SMR

Jednym z kluczowych punktów nowej strategii jest budowa minimum dwóch małych reaktorów jądrowych (SMR). Orlen intensywnie angażuje się w rozwój tej technologii, a jej pierwsze wdrożenia zapowiedziano już na najbliższe lata, co wpisuje się w globalny trend zwiększania niezależności energetycznej.

„Przyczynimy się do budowy niezależności energetycznej polskiej i regionalnej gospodarki. Zainwestujemy w to nawet 380 miliardów złotych” – podkreślił prezes Orlenu, Ireneusz Fąfara.

Bezpieczeństwo energetyczne i recykling

Orlen planuje zwiększenie wydobycia gazu do 27 miliardów metrów sześciennych rocznie, co ma zaspokoić krajowe potrzeby. Ponadto, firma zamierza dostarczyć 4,3 GW mocy w energetyce gazowej i zbudować magazyny energii o pojemności 1,4 GW. W sektorze recyklingu moce przerobowe mają wzrosnąć z 35 tys. ton do 250 tys. ton.

Do 2025 roku w ofercie paliwowej Orlenu znajdzie się 25% produktów bazujących na źródłach zeroemisyjnych, co stanowi ważny krok w kierunku transformacji energetycznej.

Tańsza energia i rozwój programów lojalnościowych

Koncern zapowiada, że dzięki inwestycjom energia stanie się bardziej przystępna cenowo. W ramach programu lojalnościowego Vitay planuje pozyskać 10 milionów konsumentów, oferując zintegrowany system zakupu energii dla domów i transportu.

Strategia Orlenu przewiduje również wzrost gwarantowanej dywidendy z 4,3 zł w 2025 roku do 4,5 zł na akcję, z dalszym corocznym wzrostem o 15 groszy. Zarząd ma możliwość rekomendacji wypłaty wyższych dywidend, do 25% rocznych przepływów operacyjnych, co czyni Orlen atrakcyjnym wyborem dla inwestorów.

Przyszłość energetyki w Polsce

Orlen swoją strategią odpowiada na wyzwania związane z transformacją energetyczną, zwiększając bezpieczeństwo energetyczne kraju, rozwijając innowacje i oferując korzyści dla konsumentów i akcjonariuszy.

Czytaj też:

Energa zniknie z giełdy? Orlen rozważa zmianyCzytaj też:

Państwowe spółki znów wesprą WOŚP. Nie tylko Orlen i PKP