Zmiany dla tysięcy klientów banku. Citi sprzedaje, VeloBank przejmuje

VeloBank ogłosił podpisanie wstępnej umowy zakupu segmentu bankowości detalicznej Citi Handlowego. Transakcja obejmuje takie obszary, jak zarządzanie majątkiem, usługi maklerskie, obsługa mikroprzedsiębiorstw, karty kredytowe, pożyczki, kredyty konsumenckie oraz sieć oddziałów. Finalizacja procesu uzależniona jest od zgód regulacyjnych i gotowości operacyjnej – bank przewiduje, że nastąpi to w połowie 2026 roku.

VeloBank przejmuje

Jak poinformowano w komunikacie, wsparcia kapitałowego dla przejęcia udzielą akcjonariusze VeloBanku. Należą do nich Cerberus Capital Management – amerykańska firma inwestycyjna, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) oraz Międzynarodowa Korporacja Finansowa (IFC).

VeloBank podkreśla, że przejęcie przyczyni się do szybszego rozwoju i wzmocnienia pozycji rynkowej. Bank zamierza zwiększyć skalę działania, poszerzyć ofertę produktową oraz zyskać większe rozpoznanie, zwłaszcza w segmencie private banking.

Co z klientami?

Klienci Citi Handlowego po zakończeniu transakcji staną się klientami VeloBanku. Obsługa przez dotychczasowych doradców ma zostać utrzymana, co ma zagwarantować ciągłość relacji i komfortowe przejście. Jak zaznaczyła Elżbieta Czetwertyńska, prezes zarządu Citi Handlowego, do VeloBanku przejdą również pracownicy Citi – ok. 1650 osób. Tym samym zespół VeloBanku powiększy się do ponad 4600 osób.

VeloBank zapowiada również kolejne działania. Jeszcze w 2025 roku chce uruchomić w pełni cyfrową hipotekę dla klientów indywidualnych, rozbudować ofertę dla firm oraz dokonać zakupu towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

Przypomnijmy, że VeloBank powstał w 2022 roku w wyniku przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku, przeprowadzonej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. W 2024 roku bank trafił w ręce inwestorów – większościowy pakiet (80,2%) objął fundusz Cerberus Capital Management, a po 9,9% udziałów przypadło EBOR i IFC. Przejęcie działalności detalicznej Citi Handlowego oznacza dla VeloBanku rozpoczęcie nowego etapu rozwoju.

