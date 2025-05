Lokaty bankowe na pół roku. Jeden z liderów obniżył stawkę

Serwis Bankier.pl przedstawił majowy ranking lokat bankowych na pół roku. Powstał on w oparciu o jeden parametr, jakim jest stawka procentowa – im wyższa, tym lepsza pozycja banku w zestawieniu. Dana marka bankowa może się w nim znaleźć tylko raz (z najlepszą propozycją na dany termin).

Ranking lokat bankowych na pół roku. Nest Bank wciąż liderem

Po raz kolejny na czele zestawienia znalazła się Nest Lokata Witaj od Nest Banku, gdzie oprocentowanie wynosi 7,60 proc. w skali roku. Propozycja ta jest skierowana do nowych klientów, którzy muszą założyć konto osobiste i spełnić następujące warunki (do wyboru):

zapewnienie wpływów w wysokości minimum 2000 zł na miesiąc lub zapewnianie dowolnego wpływu na min. 2000 zł miesięcznie, wykonanie minimum 10 płatności kartą lub Blikiem w danym miesiącu,

zapewnienie wpływu wynagrodzenia na kwotę minimum 2000 zł na miesiąc.

Warunki trzeba spełniać przez dwa kolejne miesiące. Maksymalna kwota wpłaty to 25 000 zł.

Druga miejsce zachowała nowość sprzed miesiąca, czyli VeloLokata dla Aktywnych VeloBanku z oprocentowaniem na poziomie 7 proc. w skali roku. Oferta ta przeznaczona jest dla nowych klientów, którzy otworzą konto osobiste, wyrażą zgody marketingowe oraz będą w każdym pełnym miesiącu kalendarzowym trwania lokaty zapewniać wpływ na konto osobiste w wysokości przynajmniej 2000 zł. Maksymalnie można wpłacać 50 000 zł.

Bez zmian również na najniższym stopniu podium. Trzecie miejsce utrzymuje Lokata Plus, proponowana przez Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce. Stawka na tym depozycie to 6,50 proc. rocznie, a jedynym warunkiem umożliwiającym skorzystanie z oferty jest posiadanie konta w instytucji. Maksymalna kwota wpłaty to aż 2 000 000 zł.

Tuż za podium – podobnie jak miesiąc temu – również znalazła się Lokata Plus, ale od Toyota Banku. Proponowane oprocentowanie to 6,30 proc. w skali roku, a maksymalna kwota wpłaty to 100 000 zł.

Zmiany w Top 5

W najnowszym rankingu lokat bankowych na pół roku zmiany nastąpiły dopiero na piątym miejscu. Znalazła się na nim po awansie z szóstej pozycji Promocyjna Lokata Facto, proponowana przez BFF Banking Group. Oprocentowanie tak jak miesiąc temu wynosi 5,50 proc. rocznie. Z Top 5 wypadła natomiast Lokata dla Ciebie od Raiffeisen Digital Banku, który obniżył stawkę z 5,70 do 5,10 proc. w skali roku. To jedyny bank z dotychczasowej czołówki rankingu, który zdecydował się na obniżkę oprocentowania po niedawnej decyzji Rady Polityki Pieniężnej (RPP) ws. cięć stóp procentowych.

