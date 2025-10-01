Rewolucja na Bałtyku. Powstaje strategiczny port w Polsce

W Świnoujściu zrealizowana zostanie jedna z największych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce. W poniedziałek podpisano umowę pomiędzy Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. a firmą Projmors Biuro Projektów Budownictwa Morskiego z Gdańska. Dokument obejmuje przygotowanie projektu funkcjonalno-użytkowego oraz pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla części lądowej przyszłego portu zewnętrznego i głębokowodnego terminala kontenerowego.

Nowy port

Jak podkreślił wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka, inwestycja wymaga przygotowania torów kolejowych, dróg, parkingów oraz budynku dla służb sanitarnych. To element szerszej koncepcji rozwoju, nazwanej Przylądkiem Pomerania. W jej ramach powstanie 186 hektarów nowego lądu, z czego 70 hektarów zajmie terminal kontenerowy. Dzięki zmianie formy falochronu możliwe będzie wykorzystanie urobku z prac pogłębiarskich do stworzenia pirsu i półwyspu.

Nowy port ma stać się najbardziej wysuniętą na zachód infrastrukturą tego typu w Polsce i przejąć część ładunków z portów zachodnich. Jak zaznaczył Marchewka, przedsięwzięcie ma charakter wieloletni i będzie kluczowe dla przyszłości polskiej gospodarki morskiej.

Koszty inwestycji

Równolegle prowadzone są inne inwestycje towarzyszące, w tym budowa 70-kilometrowego toru podejściowego do Świnoujścia oraz modernizacja linii kolejowej Nadodrzanka łączącej port z Wrocławiem. Na ukończeniu jest również rozbudowa drogi ekspresowej S3 na wysokości Świnoujścia. W ostatnich miesiącach uzyskano decyzje lokalizacyjne i środowiskowe, które pozwalają na kontynuowanie prac. Jeszcze w tym roku planowane jest odebranie pozwolenia na budowę drogi technicznej, niezbędnej do realizacji całego przedsięwzięcia.

Całkowity koszt inwestycji przekroczy 10 mld zł. Terminal będzie przystosowany do obsługi największych statków transoceanicznych, o długości do 400 metrów, które mogą zawijać na Bałtyk. Za budowę części morskiej odpowiada Urząd Morski w Szczecinie, a część lądową zrealizuje konsorcjum firm z Kataru i Belgii. Planowany termin zakończenia prac to rok 2029.

Czytaj też:

Rozłam w koalicji. Sejm poparł projekt NawrockiegoCzytaj też:

Gigant wylądował na lotnisku w Radomiu. Ten widok przyciągnął tłumy