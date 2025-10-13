Fachowiec pilnie poszukiwany. Te stawki robią wrażenie

Przez lata praca fizyczna bywała lekceważona, dziś to jedni z najbardziej rozchwytywanych specjalistów. W całym kraju brakuje rąk do pracy, a pracodawcy płacą za konkretne uprawnienia i doświadczenie – od spawania TIG po obsługę ciężkich maszyn. Jak wynika z analizy Pracuj.pl, już co piąte ogłoszenie kierowane jest do tej grupy zawodowej. Barometr Zawodów 2025 pokazuje deficyt w każdym z 16 województw m.in. dla elektryków, kierowców ciężarówek i spawaczy. Część profesji – jak dekarze, kierowcy ciężarówek czy spawacze – pozostaje w deficycie nieprzerwanie od 2016 r.

Luka pokoleniowa

Przyczyn jest kilka: luka pokoleniowa po odchodzących na emeryturę fachowcach, rosnące wymogi (SEP, UDT, certyfikaty spawalnicze) oraz wyjazdy do krajów, gdzie zarobki są wielokrotnie wyższe. Popyt jest ogólnopolski, a stawki rosną wraz z kompetencjami.

Największe braki dotyczą kierowców samochodów ciężarowych (deficyt w 331 powiatach). Mediana to 7 tys. zł brutto, a w ruchu międzynarodowym zarobki sięgają 9–11 tys. zł (systemy 2/1 i 3/1), więcej z uprawnieniami ADR. Spawacze (297 powiatów) mają medianę 6,7 tys. zł brutto; w praktyce 6,5–9,5 tys. zł, a przy specjalizacjach często powyżej 10 tys. zł. Elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy (294 powiaty) osiągają medianę 7,4 tys. zł, stawki 35–55 zł/h, w OZE, HVAC i automatyce do 65 zł/h; najlepsi 9–15 tys. zł brutto.

Potrzebni fachowcy

Kierowcy autobusów (271 powiatów) zarabiają w medianie 6,4 tys. zł brutto; w komunikacji miejskiej 6–7,5 tys. zł, w przewozach turystycznych 8–12 tys. zł. Operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych (263 powiaty) mają medianę 6,6 tys. zł, zwykle 35–55 zł/h, a doświadczeni do 12 tys. zł miesięcznie. Magazynierzy (213 powiatów) – mediana 6050 zł brutto plus premie i dodatki, wyższe stawki dla osób z WMS i uprawnieniami na wózki.

Monterzy instalacji budowlanych (210 powiatów) notują mediany 6200–6600 zł brutto; specjaliści od pomp ciepła, fotowoltaiki i automatyki budynkowej osiągają 45–65 zł/h lub ok. 11 tys. zł miesięcznie. Murarze i tynkarze (196 powiatów) zarabiają odpowiednio ok. 6500 zł i 7300 zł brutto; na akord najlepsi osiągają 10–15 tys. zł. Mechanicy pojazdów (194 powiaty) – mediana 6900 zł; standardowo 6–9 tys. zł, specjaliści od skrzyń i elektroniki 8–15 tys. zł. Dekarze (191 powiatów) – mediana 7100 zł brutto, stawki 60–70 zł/h, w sezonie 10 000–11 700 zł miesięcznie.

Brak fachowców wymusza na firmach nowe podejście. Według raportu „Zatrudnij fachowca” Pracuj.pl (2024) aż 84 proc. pracodawców ma trudności z obsadzeniem stanowisk fizycznych. Coraz częściej dofinansowują kursy i uprawnienia, oferują elastyczne grafiki, benefity pozapłacowe i zakwaterowanie w delegacjach. Standardem staje się zatrudnianie „pod potencjał” i przyuczanie kandydatów bez pełnych kwalifikacji.

