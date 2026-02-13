Sejm zdecydował. Miliardy euro trafią do Polski

Sejm przegłosował ustawę dotyczącą wdrożenia programu SAFE. Projekt został przyjęty większością głosów, co oznacza, że Polska formalnie przystępuje do realizacji unijnego mechanizmu finansowania inwestycji w obronność.

Głosowanie odbyło się po wcześniejszych pracach w komisjach. W czwartek sejmowe komisje finansów oraz obrony narodowej negatywnie zaopiniowały poprawki zgłoszone przez Prawo i Sprawiedliwość do projektu ustawy wdrażającej program SAFE. Ostatecznie jednak sam projekt ustawy uzyskał poparcie większości posłów.

Na czym polega program SAFE?

Program SAFE zakłada zaciągnięcie nisko oprocentowanych pożyczek, które mają umożliwić państwom członkowskim szybkie zwiększenie nakładów na własną obronność. Środki mają zostać przeznaczone przede wszystkim na zakupy sprzętu wojskowego u europejskich producentów.

Celem programu jest przyspieszenie modernizacji sił zbrojnych w krajach Unii Europejskiej oraz wzmocnienie europejskiego przemysłu zbrojeniowego. Mechanizm finansowy ma ułatwić realizację inwestycji bez konieczności natychmiastowego obciążania budżetów krajowych wysokimi kosztami.

Polska największym beneficjentem

Z całej puli 150 mld euro, jaka ma zostać uruchomiona w ramach programu SAFE, Polska ma otrzymać około 43,7 mld euro. To największa kwota spośród wszystkich państw uczestniczących w programie.

Przyjęcie ustawy przez Sejm otwiera drogę do wykorzystania tych środków na inwestycje w obronność, w szczególności na zakup sprzętu wojskowego produkowanego w Europie. Program SAFE ma umożliwić szybkie zwiększenie potencjału obronnego przy wykorzystaniu preferencyjnych warunków finansowania.

Decyzja Sejmu oznacza formalne wdrożenie programu w Polsce i rozpoczęcie kolejnego etapu działań związanych z wykorzystaniem środków przewidzianych w unijnym mechanizmie.

