Koniec tanich zakupów online. UE uderza w paczki z Chin

Unia Europejska zdecydowała o wprowadzeniu nowej opłaty celnej na małe przesyłki spoza Wspólnoty. Od 1 lipca 2026 r. paczki o wartości poniżej 150 euro, trafiające głównie z Chin za pośrednictwem platform e-commerce, zostaną objęte cłem w wysokości 3 euro za każdy element przesyłki.

Decyzję w tej sprawie podjęła 12 grudnia 2025 r. Rada UE. Nowa opłata ma być naliczana oddzielnie dla każdego towaru według jego pozycji taryfowej. Oznacza to, że w przypadku trzech koszulek z tym samym kodem taryfowym zapłacimy łącznie 9 euro. Taka sama stawka obejmie również pojedynczy egzemplarz taniej elektroniki czy sprzętu sportowego.

Konkurencja, odpady i koszty dla gmin

Rada UE wskazuje, że obecnie małe paczki do 150 euro są wwożone do Unii bezcłowo. Zdaniem instytucji powoduje to nieuczciwą konkurencję wobec sprzedawców z UE, sprzyja nadużyciom finansowym oraz rodzi zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów.

Problem dotyczy przede wszystkim produktów niskiej jakości, które – jak podkreślono – bardzo szybko stają się odpadem. Szczególnie widoczne jest to w przypadku taniej odzieży, której produkcja stale rośnie. Wraz z początkiem 2025 r. w Polsce zaczął obowiązywać nakaz selektywnej zbiórki tekstyliów, co pokazało skalę problemu. Z tonami odpadów tekstylnych zmagają się nie tylko polskie gminy, lecz także samorządy w całej Europie.

Niskie ceny ubrań i innych produktów sprzedawanych przez pozaeuropejskie platformy wynikają m.in. z niższych kosztów pracy oraz kosztów środowiskowych. Po zużyciu towary te trafiają do systemu gospodarki odpadami, generując dodatkowe obciążenia dla lokalnych budżetów.

Szersze zmiany w UE

Jesienią 2025 r. Parlament Europejski przyjął przepisy dotyczące rozszerzonej odpowiedzialności producentów tekstyliów. Zgodnie z nimi producenci – także spoza UE – będą musieli pokrywać koszty zbiórki, sortowania i recyklingu odzieży. Państwa członkowskie mają 30 miesięcy na wdrożenie nowych systemów.

Wprowadzenie 3 euro cła ma charakter tymczasowy. Docelowo planowane jest całkowite zniesienie progu zwolnienia z należności celnych dla towarów o wartości poniżej 150 euro. Po wejściu w życie trwałych regulacji wszystkie takie produkty będą podlegały normalnym stawkom celnym obowiązującym w UE.

Od 1 lipca 2026 r. zakupy na zagranicznych platformach mogą więc przestać być tak atrakcyjne cenowo jak dotąd. Każdy element przesyłki zostanie bowiem objęty dodatkową opłatą, co w praktyce oznacza wyższy koszt taniej mody i elektroniki sprowadzanej z Chin.

Czytaj też:

Masz kilka kur? Możesz się zdziwić. Nowe zasady w 2026 rokuCzytaj też:

Niedziel handlowych będzie więcej? Padła ważna deklaracja