Wielka zmiana w ZUS stała się faktem. Ułatwienia dla milionów Polaków

Dotychczasowa platforma PUE ZUS przeszła całkowitą zmianę i została zastąpiona przez nowy system eZUS. Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że nowe konto płatnika w portalu jest już dostępne dla wszystkich klientów. Po zalogowaniu użytkownicy widzą serwis o bardziej nowoczesnym wyglądzie, z prostszą nawigacją i rozwiązaniami, które mają przyspieszyć załatwianie spraw bez konieczności wizyty w urzędzie.

Zmiana była zapowiadana od ponad dwóch lat. Stara platforma, działająca od 2012 roku, zgromadziła ponad 13,6 mln użytkowników, ale jednocześnie od dawna była krytykowana za skomplikowaną obsługę i mało czytelny układ. To właśnie te problemy miały utrudniać korzystanie z serwisu i załatwianie spraw urzędowych przez internet.

Nowy system eZUS ma być prostszy i bardziej przejrzysty

Od końca marca przedsiębiorcy, czyli płatnicy składek, mogą korzystać z nowego konta w eZUS. Według Zakładu Ubezpieczeń Społecznych system został zaprojektowany tak, by był bardziej przyjazny dla użytkownika. W praktyce ma to oznaczać szybsze załatwianie formalności oraz rzadszą konieczność osobistego pojawiania się w placówkach.

Wdrożenie nowej wersji odbywało się etapami. ZUS tłumaczy, że taki model pozwalał na bieżąco kontrolować działanie systemu oraz wprowadzać poprawki. Instytucja zapewnia też, że zmiany powstały na podstawie opinii użytkowników, a przed uruchomieniem przeprowadzono testy i pilotaż. W proces projektowania od początku mieli być zaangażowani przyszli odbiorcy serwisu.

Nowy system eZUS porządkuje najważniejsze sprawy w jednym miejscu

Jedną z najważniejszych nowości jest przebudowana strona startowa. Ma ona zapewniać szybki dostęp do najważniejszych informacji, takich jak rozliczenia, zwolnienia lekarskie pracowników, deklaracje i wiadomości. Wszystkie te elementy użytkownik może zobaczyć w jednym miejscu, a sam widok da się dopasować do własnych potrzeb.

Dużym ułatwieniem mają być też nowe kreatory wniosków. Prowadzą one użytkownika krok po kroku przez cały proces, pokazują postęp i informują, czy dokument został prawidłowo wysłany. Dzięki temu ma zmniejszyć się liczba błędów, które wcześniej często pojawiały się przy wypełnianiu formularzy.

Nowy system eZUS ma nadal być rozwijany

Nowością jest również inny sposób organizacji spraw. Zostały one uporządkowane tak, by przypominały wątki znane z komunikatorów. Użytkownik może sprawdzić status sprawy i zobaczyć historię korespondencji w jednym miejscu. Przebudowano także skrzynkę wiadomości, dzieląc ją na bardziej czytelne sekcje i grupując powiązane informacje.

ZUS zaznacza, że obecna modernizacja nie kończy zmian. W planach jest dalsze unowocześnianie kont dla użytkowników indywidualnych, lekarzy i komorników, a także rozwój aplikacji mobilnej mZUS. Wszystkie te rozwiązania mają jeszcze bardziej uprościć kontakt z instytucją i dalsze korzystanie z platformy.

