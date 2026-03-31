Pilny komunikat ZUS. Ponad 10 mln seniorów otrzyma pieniądze

Tegoroczne wypłaty 13. emerytur zbliżają się wielkimi krokami. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wydał komunikat, w którym zwraca uwagę, że część osób otrzyma „trzynastkę” wraz z podstawowym świadczeniem jeszcze przed świętami.

Dla kogo 13. emerytura przed świętami?

– Dotyczy to osób, które pobierają swoje świadczenia 1 i 6 dnia miesiąca. ZUS przyspieszył przekazanie środków dla terminu 6 kwietnia, który przypada w Poniedziałek Wielkanocny – wypłata zostanie zrealizowana do 3 kwietnia. Środki trafią na pocztę 31 marca, a następnie listonosze doręczą je świadczeniobiorcom. Z kolei w przypadku osób otrzymujących przelewy bankowe ZUS przekaże środki do banków 2 kwietnia – informuje ZUS.

Przyspieszenie terminu dotyczy łącznie ponad 1,5 mln osób i kwoty przekraczającej 3 mld zł. Łącznie przed świętami prawie 2,4 mln osób otrzyma ponad 4,7 mld zł brutto. ZUS szacuje, że 13. emerytura trafi w tym roku do ponad 10 mln osób.

Przypomnijmy, że wysokość „trzynastki” odpowiada najniższej emeryturze. Po marcowej waloryzacji wzrosła ona z 1878,91 do 1978,49 zł brutto. Co istotne, z kwoty świadczenia nie są dokonywane żadne potrącenia. Instytucja wypłaca je automatycznie bez konieczności składania wniosku.

Kto ma prawo do świadczenia?

ZUS przypomina, że 13. emerytura przysługuje osobom, które na 31 marca mają prawo do wypłaty jednego ze świadczeń długoterminowych. Należą do nich:

emerytura (w tym emerytura pomostowa, okresowa emerytura kapitałowa oraz emerytura częściowa),

renta z tytułu niezdolności do pracy (w tym renta dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz renta wypadkowa),

renta szkoleniowa,

renta socjalna,

renta rodzinna (w tym renta rodzinna po inwalidzie wojennym lub wojskowym oraz renta rodzinna wypadkowa),

rodzicielskie świadczenie uzupełniające,

świadczenie pieniężne dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych,

nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,

świadczenia przedemerytalne.

– Do renty rodzinnej, do której uprawniona jest więcej niż jedna osoba, przysługuje jedna trzynasta emerytura – bez względu na liczbę osób uprawnionych do renty. Trzynastkę dzieli się pomiędzy wszystkie osoby uprawnione do renty rodzinnej, ustalonej w wysokości na dzień 31 marca bieżącego roku – podkreśla ZUS.

Osobom, które mają prawo do co najmniej dwóch świadczeń, np. emerytury z ZUS i KRUS lub emerytury wypłacanej wraz z rentą wypadkową, również przysługuje tylko jedna „trzynastka”. Jeśli świadczenia wypłacają dwa różne organy emerytalno-rentowe, w tym ZUS, 13. emeryturę wypłaci ZUS.

