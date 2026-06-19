Zaskakujące dane z polskiego przemysłu. „Gospodarka przyspiesza”

Główny Urząd Statystyczny (GUS) przedstawił w piątek dane dotyczące produkcji przemysłowej w maju. Okazuje się, że względem analogicznego okresu zeszłego roku nastąpił wzrost o 4,1 proc. To wynik wyraźnie wyższy niż oczekiwali eksperci (konsensus rynkowy wynosił 2,5 proc.). W porównaniu z kwietniem nastąpił spadek o 0,8 proc. – W maju 2026 r. produkcja sprzedana przemysłu była o 4,1% wyższa niż przed rokiem. Po wyeliminowaniu czynników sezonowych odnotowano jej wzrost o 4,4% rok do roku – czytamy w komunikacie zamieszczonym przez GUS.

Urząd podał również, że w okresie styczeń-maj produkcja sprzedana przemysłu była o 3,1 proc. wyższa niż w analogicznym okresie 2025 roku.

Wzrost produkcji przemysłowej. Domański komentuje

– Produkcja przemysłowa w maju wzrosła o 4,1% – wyraźnie powyżej oczekiwań analityków. Pomimo globalnych napięć polska gospodarka przyspiesza – tak do dzisiejszych danych odniósł się minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

GUS wskazuje, że największy wzrost – w relacji do maja 2025 roku – odnotowano w w produkcji dóbr zaopatrzeniowych (o 7,5 proc.), dóbr związanych z energią (o 4,8 proc.), dóbr inwestycyjnych (o 4,4 proc.), a także dóbr konsumpcyjnych nietrwałych (o 0,5 proc.). Zmniejszyła się natomiast produkcja dóbr konsumpcyjnych trwałych – o 4,6 proc.

– Według wstępnych danych, w maju br. wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych), w stosunku do maja ub. roku, odnotowano w 23 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji pozostałego sprzętu transportowego – o 60,5%, w gospodarce odpadami; odzysku surowców – o 14,8%, w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 13,7%, w produkcji wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 12,2%, napojów oraz papieru i wyrobów z papieru – po 11,8%, maszyn i urządzeń – o 5,7%, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 5,3% – wylicza GUS.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z majem 2025 roku wystąpił w 11 działach, m.in. w produkcji wyrobów tekstylnych – o 10,8 proc., mebli – o 7,1 proc., pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 4,4 proc.

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