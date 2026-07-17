Sejm przegłosował ważne zmiany w VAT. Przedsiębiorców czeka kilka nowości

Sejm przyjął nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Za uchwaleniem nowych przepisów zagłosowało 420 posłów, przeciw było 21, a nikt nie wstrzymał się od głosu. Jednocześnie odrzucono trzy zgłoszone propozycje poprawek. Teraz ustawa zostanie skierowana do Senatu.

Jedną z najważniejszych zmian jest możliwość sprawdzenia w wykazie podatników VAT statusu podatnika nawet do pięciu lat wstecz. Dzięki temu przedsiębiorcy będą mogli zweryfikować status kontrahenta na wybrany dzień z przeszłości, a nie – jak obecnie – wyłącznie na dzień dokonywania sprawdzenia.

Nowe rozwiązania dla przedsiębiorców i zmiany w rozliczeniach

Nowelizacja przewiduje również wprowadzenie instytucji tzw. składu VAT. Rozwiązanie to ma uprościć rozliczanie podatku od towarów i usług przez podmioty prowadzące działalność w międzynarodowym obrocie towarowym.

Projekt doprecyzowuje także przepisy dotyczące miejsca dostawy energii elektrycznej. Zgodnie z nowymi regulacjami takie same zasady opodatkowania VAT będą obowiązywać zarówno w przypadku energii dostarczanej za pośrednictwem systemu elektroenergetycznego, jak i poza nim.

Zmiany obejmują także rozszerzenie odpowiedzialności solidarnej nabywcy za zaległości podatkowe sprzedawcy. Dotyczyć będzie ona m.in. przypadków, gdy podatnik wiedział, że faktura została wystawiona przez podmiot nieistniejący, dokumentuje czynności, które nie zostały wykonane, zawiera kwoty niezgodne z rzeczywistością albo potwierdza czynności dokonane w warunkach nadużycia prawa.

E-odprawa przez KAS i kolejne ułatwienia

Nowe przepisy rozszerzają również odpowiedzialność solidarną na wybrane usługi niematerialne, takie jak usługi doradcze, zarządcze, rachunkowo-księgowe, reklamowe czy badawcze. Regulacje będą miały zastosowanie przy fakturach przekraczających 15 tys. zł, a w określonych przypadkach także przy niższych kwotach, jeśli łączna wartość usług od jednego podmiotu w danym miesiącu przekroczy 50 tys. zł.

Nowelizacja likwiduje także obowiązek zapłaty VAT w ciągu 14 dni od wewnątrzwspólnotowego nabycia środka transportu oraz obowiązek wykazywania w JPK_VAT podstawy opodatkowania dotyczącej określonych zwolnionych z podatku towarów i usług nabywanych od podatników niemających siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności w Polsce. Przepisy przewidują również możliwość przeprowadzania tzw. e-odprawy z wykorzystaniem narzędzi informatycznych udostępnianych przez Krajową Administrację Skarbową.

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