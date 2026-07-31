Inflacja znów zaskoczyła. Tym razem negatywnie

Główny Urząd Statystyczny (GUS) przedstawił w piątek szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu. Ze wstępnych danych wynika, że inflacja konsumencka wyniosła w tym miesiącu 3 proc. rok do roku, wobec 2,5 proc. miesiąc wcześniej. W relacji miesiąc do miesiąca nastąpił wzrost o 0,8 proc.

– W lipcu 2026 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych wg szybkiego szacunku były wyższe rok do roku o 3,0% (wskaźnik cen 103,0), a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,8% (wskaźnik cen 100,8) – czytamy w komunikacie zamieszczonym przez GUS.

Dzisiejsze dane to zimny prysznic dla tych, którzy spodziewali się dalszych spadków. Dla ekspertów jednak nie są one większym zaskoczeniem, tak jak nie zaskakuje fakt, że największy wpływ na lipcowy odczyt miała kategoria paliwa i smary do prywatnych środków transportu, które w mijającym miesiącu były o 15,8 proc. droższe niż rok wcześniej, a w relacji miesiąc do miesiąca nastąpił wzrost o 13,9 proc. Ma to związek z wygaszeniem wraz z początkiem lipca obowiązującego od marca pakietu Ceny Paliwa Niżej (CPN).

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