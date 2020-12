Ceny prądu w 2021 roku. URE podał taryfy, będzie drożej

10 grudnia Urząd Regulacji Energetyki ogłosił, że prezes URE zatwierdził taryfy dla Taurona, PGE Obrót i Enei na 2021 rok, natomiast czwarty sprzedawca prądu Energa Obrót wciąż prowadzi rozmowy z urzędem.

Pod koniec każdego roku w URE prowadzone są postępowania mające na celu zatwierdzenie taryf za energię elektryczną na kolejny rok. Zarówno sprzedawcy (spółki obrotu), jak i dystrybutorzy, kalkulują swoje koszty, a następnie przekładają je na ceny energii oraz stawki za jej dostarczenie do swoich odbiorców końcowych.

Ceny prądu w 2021 roku. URE szacuje wzrost o 3,5 proc.

Urząd Regulacji Energetyki przekazał przy tym, że w gospodarstwach domowych o przeciętnym zużyciu energii elektrycznej (grupa G11), w części dotyczącej sprzedaży energii, będą wyższe o ok. 3,5 proc., co odpowiada ok. 1,5 złotego miesięcznie.

W Enei wzrost rachunku za prąd wyniesie miesięcznie 3,5 proc. (1,51 zł), PGE Obrót to 3,6 proc. (1,55), a w Tauronie wzrośnie o 3,55 proc. (1,54 zł). To szacunki dla grupy taryfowej G11 na podstawie średniego zużycia w kraju.

Podwyżki cen prądu w 2021 roku. URE wyjaśnia. Analitycy oceniają wzrost rachunków na 12-13 proc.

„Głównym powodem podwyżek był nieznacznie wyższy niż uznany przez regulatora za uzasadniony w taryfach obowiązujących w 2020 r. poziom ceny energii elektrycznej nabywanej przez sprzedawców na potrzeby odbiorców z grup G, a także wzrost kosztów zakupu świadectw pochodzenia energii zielonej oraz efektywności energetycznej” – czytamy w komunikacie URE.

Analitycy mBanku oszacowali, łącząc wszystkie te opłaty razem z większą ceną za prąd, że w 2021 roku rachunki za energię mogą wzrosnąć o nawet 12-13 proc.

Urząd Regulacji Energetyki przypomina przy tym, że do końcowego rachunku będzie trzeba doliczyć:

stawkę opłaty OZE w wysokości 2,20 zł/MWh,

stawkę opłaty kogeneracyjnej w wysokości 0,00 zł/MWh,

stawki opłaty przejściowej w dotychczasowej wysokości,

stawki opłaty mocowej wynoszące:

1,87 zł na miesiąc – dla odbiorców końcowych pobierających energię elektryczną w gospodarstwie domowym zużywających rocznie poniżej 500 kWh energii elektrycznej;



4,48 zł na miesiąc – dla odbiorców końcowych pobierających energię elektryczną w gospodarstwie domowym, zużywających rocznie od 500 kWh do 1 200 kWh energii elektrycznej;



7,47 zł na miesiąc – dla odbiorców końcowych pobierających energię elektryczną w gospodarstwie domowym, zużywających rocznie powyżej 1 200 kWh do 2 800 kWh energii elektrycznej;



10,46 zł na miesiąc – dla odbiorców końcowych pobierających energię elektryczną w gospodarstwie domowym, zużywających rocznie powyżej 2 800 kWh energii elektrycznej;

0,0762 zł/kWh – dla pozostałych grup odbiorców opłata uzależniona będzie od ilości energii elektrycznej pobranej z sieci w wybranych godzinach w ciągu doby (w dni robocze od 7:00 do 21:59).