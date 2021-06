Co z PGE EJ 1? Spółka od elektrowni jądrowych w Polsce zmieniła nazwę

PGE EJ 1 to już Polskie Elektrownie Jądrowe – do zmiany doszło 16 czerwca. Spółka PGE EJ 1 powstała w 2010 roku i miała być odpowiedzialna za budowę polskich siłowni jądrowych, które jak dotąd nie powstały. Udziały w spółce do 2021 roku miały duże spółki energetyczne związane ze Skarbem Państwa (PGE, Enea, KGHM czy Tauron), ale PGE EJ 1 sprzedano Skarbowi Państwa za 531 mln zł.

Jak przekonywano podczas przejęcia, pozyskanie PGE EJ1 przez Skarb Państwa to część przygotowań do realizacji Programu Polskiej Energetyki Jądrowej. PGE EJ 1, choć nie postawiła elektrowni jądrowej, to szeroko pojęte prace przygotowawcze podejmowała: opracowuje raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko czy lokalizacyjne. Cały czas prowadzone były badania o dwóch możliwych lokalizacjach na północy kraju, chodzi o „Lubiatowo-Kopalino” (gmina Choczewo) oraz „Żarnowiec” (gmina Krokowa i Gniewino).

PGE EJ 1 zmienia nazwę – teraz to Polskie Elektrownie Jądrowe

15 czerwca w Krajowym Rejestrze Sądowym zarejestrowano zmianę umowy i tym samym zamiast PGE EJ 1 działa ona jako PEJ, czyli Polskie Elektrownie Jądrowe. Jak wylicza spółka, jej zadania nie ulegają większym zmianom (choć ujęto te, które zakłada Program Polskiej Energetyki Jądrowej):

„PEJ sp. z o.o. realizuje zadania służące zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej polegające w szczególności na przygotowaniu procesu inwestycyjnego i pełnieniu roli inwestora w projekcie budowy elektrowni jądrowych o łącznej mocy zainstalowanej od ok. 6 do ok. 9 GWe w oparciu o sprawdzone, wielkoskalowe, wodne ciśnieniowe reaktory jądrowe generacji III(+) oraz wsparciu administracji rządowej (...) w tym w wyborze jednej wspólnej technologii oraz jednego współinwestora strategicznego powiązanego z dostawcą technologii”.

Co ważne, po sprzedaży udziałów w spółce, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 4 maja 2021 roku, prawa z udziałów wobec spółki wykonuje w imieniu Skarbu Państwa Piotr Naimski, czyli pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.