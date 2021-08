W tej dziedzinie nie ma śladu po zimnej wojnie. Rosyjski eksport ropy do USA ustępuje tylko kanadyjskiemu

Stany Zjednoczone i ZSRR przez dziesięciolecia rywalizowały ze sobą, nawet w kosmosie. Wraz z upadkiem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich zimna wojna miała się zakończyć, ale zwłaszcza od czasu, gdy Federacją Rosyjską kieruje Władimir Putin, amerykańsko-rosyjskie stosunki są dalekie od poprawnych.

Są jednak dziedziny, w których współpraca USA z Rosją kwitnie. Tak jest w przypadku ropy, którą Stany sprowadzają z Rosji na potęgę. Federacja Rosyjska eksportuje do USA więcej ropy niż nawet graniczący ze Stanami Meksyk, czy też Wenezuela lub Arabia Saudyjska – informuje Bloomberg.

Portal oszacował, że w maju 2021 roku import ropy naftowej i innych ropopochodnych produktów z Rosji do USA wyniósł 844 tys. baryłek dziennie, co stanowi wzrost o 23 proc. Rosja stała się tym samym drugim co do wielkości kontrahentem USA, ustępując jedynie Kanadzie.

Najlepszy towar eksportowy Rosji? Ropa, a zwłaszcza olej Mazut 100

Jeszcze w połowie 2018 roku import ropy z Rosji do USA wynosił 439 tys. baryłek dziennie, gdy ten z Meksyku czy Arabii Saudyjskiej przekraczał 800 tys. Teraz sytuacja zmieniła się diametralnie, ponieważ od Saudyjczyków dociera około 395 tys. baryłek, a z Meksyku – 728 tys.

„Rosja stała się ulubionym źródłem (ropy – red.) dla amerykańskich producentów głównie dlatego, że produkuje ogromne ilości półrafinowanych olejów, takich jak Mazut 100, z którego chętnie korzystają amerykańskie rafinerie, przyzwyczajone do przetwarzania gęstej ropy z Wenezueli i Bliskiego Wschodu” – czytamy na stronach agencji Bloomberga.

Wzrost znaczenia rosyjskiej ropy to efekt szeregu zdarzeń: pogrążona w chaosie Wenezuela jest objęta sankcjami, natomiast OPEC (Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową) w ostatnich miesiącach decydowała o ograniczaniu wydobycia ropy, zwłaszcza w Arabii Saudyjskiej.

Czytaj też:

Ceny paliw nie przestaną rosnąć. Co czeka kierowców w sierpniu?