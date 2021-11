Rekordowe ceny prądu na polskim rynku. W dzień podskoczyły o 90 zł

Zaledwie 22 listopada opisywaliśmy na Wprost.pl historyczny rekord cen uprawnień emisji CO2, a teraz podobny rekord cenowy padł na Towarowej Giełdzie Energii. W poniedziałek za tonę wyemitowanego CO2 trzeba było zapłacić 70 euro (we wrześniu było to 10 euro mniej), co już wróżyło podwyżki.

Cenowe rekordy na giełdzie energii. Blisko 750 zł za MWh

Dzień później, w środę, energia osiągała rekordowe ceny na krajowej giełdzie. Według danych Towarowej Giełdy Energii, średnia cena dostaw energii na 24 listopada wyniosła 747,49 zł za MWh (dzień wcześniej było to 657,48 zł/MWh). Na rosnące ceny prądu na giełdzie składają się dwa czynniki: wcześniej wspomniany wzrost cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla i drożejący węgiel.

To niebywały wzrost, ponieważ jeszcze 24 września płacono za MWh niewiele ponad 458 zł. Z kolei w 2019 roku przy stawkach 270 zł/MWh polski rząd „mroził” ceny prądu tzw. ustawą prądową, by zapobiec dalszemu wzrostowi cen..

W połowie czerwca tego roku Najwyższa Izba Kontroli opublikowała wyniki raportu na temat działań rządu ws. walki o stabilizację cen energii elektrycznej. „Ustawa o cenach energii elektrycznej działała tylko w 2019 r. i miała charakter doraźny. (...). Choć stabilizacja cen miała obowiązywać tylko w 2019 r. ustawa była w tym czasie czterokrotnie nowelizowana, w tym dwukrotnie ze względu na naruszenie przepisów UE. Po wygaśnięciu ustawy, czyli po 1 stycznia 2020 r. ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych wzrosły o prawie 20 proc”. – padło w raporcie pokontrolnym.

