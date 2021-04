Drugi etap Przekopu Mierzei Wiślanej. „Mamy pół drogi za sobą”

– Mamy pół drogi za sobą. Kilka dni temu podpisana została umowa na drugi etap prac. To pogłębienie toru rzecznego prowadzącego do Elbląga, przebudowa mostu obrotowego. W fazę decydującą weszły prace inżynierskie na samym przekopie – relacjonował Andrzej Adamczyk. Jak zaznaczył, nie chodzi tu tylko o wykonanie cieku wodnego, którym będą poruszać się statki, ale też śluzy czy mostów. Jak wskazał, niezagrożony obecnie jest termin zakończenia realizacji inwestycji w 2023 roku.

Drugi etap prac na Przekopie Mierzei Wiślanej

Umowa na wykonanie drugiego etapu robót budowlanych na przekopie Mierzei Wiślanej została podpisana 20 kwietnia. Kontrakt zawarty miedzy Urzędem Morskim w Gdyni a firmą Budimex SA wart jest około 574 mln zł, a czas przewidziany na jej realizację to 24 miesiące. Prace obejmują przebudowę istniejącego toru wodnego na rzece Elbląg w zakresie obudowy brzegów, które docelowo przejmą funkcje przeciwpowodziowych wałów ziemnych, a także budowę przystani niskich, ułatwiających dostęp do rzeki oraz budowę mostu obrotowego nad rzeką Elbląg w miejscowości Nowakowo, wraz ze zmianami układu drogowego.

Przekop Mierzei Wiślanej

Całkowita długość nowej drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej przez Zalew Wiślany do Elbląga to blisko 23 kilometry, z czego ok. 2,5 km stanowi odcinek, na który złożą się śluza i port zewnętrzny oraz stanowisko postojowe. Kanał, jak i cały tor wodny, będą miały 5 m głębokości.

Z nowej drogi wodnej będą mogły korzystać jednostki o maksymalnych parametrach 100 m długości, 20 m szerokości, 4,5 m zanurzenia dla jednostek jednokadłubowych oraz 180 m długości dla zastawu pchacz plus dwie barki przy tej samej maksymalnej szerokości i zanurzeniu.

Czytaj też:

Mierzeja Wiślana „oddaje” bursztyny. Zbieracze ruszyli na plaże