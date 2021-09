CPK zamówiło raport. Jego wnioski każą na nowo przemyśleć cały projekt

Wprawdzie Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. CPK i inni politycy i urzędnicy związani z budową nowego lotniska zapewniają, że pandemia nie wpłynęła na plany i powstanie ono w planowanym wcześniej terminie, to niewykluczone, że będzie ono wyglądało inaczej, niż do tej pory prezentowano. Michał Czarnik, dyrektor wykonawczy w Centralnym Porcie Komunikacyjnym, przyznał w rozmowie z serwisem WNP, że z zamówionych prognoz IATA wynika, że nowe lotnisko będzie musiało bardziej koncentrować się na ruchu cargo, czyli transporcie towarów.

Czarnik przyznał, że uwzględnienie prognoz nie oznacza kosmetycznych modyfikacji, ale oznacza zmianę „znaczną zmianę”.

- Jeszcze nie mogę mówić o konkretnych cyfrach, bo prognozy nie są ostatecznie odebrane, ale wzrost lotniczego cargo jest na tyle duży, że model biznesowy lotniska będzie zupełnie inny – duża część przychodów będzie pochodziła właśnie z ruchu cargo – podczas rozmowy z wnp.pl na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach.

Transport towarów nie będzie „przy okazji”

To oznacza, że większy nacisk zostanie położony na transport towarów przeznaczonymi do tego samolotami, a nie jako „dodatek” pod pokładem rejsowych linii, jak zakładała dotychczasowa strategia. Taka zmiana koncepcji wymaga ponownego przemyślenia projektu całej infrastruktury. Zarządzający CPK zastanawiają się nad rozbudową tych jej elementów, które przeznaczone są właśnie do obsługi cargo.

Rozmówca nie chciał zdradzić, o jakich wolumenach przeładunku IATA, czyli Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych, wspomina w raporcie. Powiedział tylko, że to „wielokrotny wzrost w stosunku do tego, co dzisiaj obserwujemy”.

Obecnie lotnicze cargo w Polsce to głównie dwa ośrodki – na południu to lotnisko w Pyrzowicach, a w centralnej Polsce – z większością obsługiwanego ruchu cargo – lotnisko im. Chopina. Reszta portów lotniczych w tym segmencie jest obecna niemal śladowo.



Michał Czarnik potwierdził, że aktualny jest pomysł zamknięcia do 2030 roku lotniska im. Chopina dla ruchu cywilnego, czyli także cargo. Być może lotnisko na Okęciu będzie obsługiwało ruch o charakterze wojskowym bądź państwowym, lecz nie można również wykluczać, że zostanie całkowicie zamknięte.

CPK nie przyciągnie pasażerów, a jedynie odciągnie ich z portów regionalnych

W sierpniu pisaliśmy o innym ciekawym raporcie, który wyszedł z Ministerstwa Infrastruktury. To zestawienie liczby pasażerów latających z Polski w dwóch wariantach: gdy CPK powstanie i jeśli nie powstanie w ogóle.

Z raportu wynika, że jeśli nie powstanie centralne lotnisko, z transportu lotniczego w Polsce skorzysta w 2040 r. 86 mln pasażerów, a jeśli warte wiele miliardów złotych lotnisko zostanie zbudowane – 89 mln. Jego istnienie zachęci więc tylko 3 dodatkowe miliony pasażerów do wykupienia biletów.

Przyciąganie pasażerów ma się odbywać kosztem lotnisk regionalnych. Z prognoz wynika, że regionalne porty mają zyskiwać pasażerów do 2027 roku, w którym oficjalnie planowane jest uruchomienie CPK, a od 2028 r. nastąpi u nich stagnacja albo wręcz spadek liczby pasażerów, których odzyskiwać zaczną dopiero w połowie przyszłej dekady.

Nic dziwnego, że powstanie CPK nie podoba się samorządowcom, którzy przez lata wkładali pieniądze w postanie lotnick w swoich województwach. „Najlepiej prosperujące porty lotnicze w Polsce stracą na rzecz CPK łącznie 5,5 mln pasażerów. Port lotniczy we Wrocławiu ma zaliczyć spadek ruchu lotniczego aż o 18,8 proc”. – czytamy w stanowisku Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

Czytaj też:

CPK nie spowoduje, ze będziemy latać częściej i chętniej. Uderzy za to w porty regionalne