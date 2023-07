Elon Musk zdradził nowe ambicje. Chodzi o gigafabrykę Tesli przy granicy z Polską

Niemiecka gigafabryka Tesli w Grünheide pod Berlinem już niedługo może stać się największą fabryką samochodów w Europie.Taki wniosek płynie z najnowszych planów Elona Muska.

Gigafabryka Tesli pod Berlinem przyspieszy

Jak wynika z najnowszych dokumentów, które Tesla przesłała do niemieckiego urzędu ochrony środowiska, firma zamierza podwoić moce produkcyjne gigafabryki pod Berlinem.

Obecnie jedyny tego typu obiekt w Europie nastawiony jest na produkcję 500 tysięcy samochodów elektrycznych rocznie. Ambicją Elona Muska jest przebicie bariery miliona aut w 12 miesięcy. Najpierw potrzebna będzie jednak zgoda niemieckich regulatorów.

Co ciekawe, we wniosku znajduje się także wpis o planach na podwojenie mocy produkcyjnej także w zakresie baterii. Jeśli plan zostanie zaakceptowany, to w fabryce powstawać będą co roku ogniwa o łącznej mocy 100 GWh energii.

Prześcignąć Volkswagena

Nowa strategia Tesli będzie miała także symboliczne znaczenie dla całego przemysłu motoryzacyjnego. Jej przyjęcie będzie bowiem oznaczało, że gigafabryka w Grünheide prześcignie w mocy produkcyjnej fabrykę Volkswagena w Wolfsburgu. Tym samym firma Elona Muska przejęłaby pozycję największego producenta samochodów w Europie.

Tesla przyciąga Polaków

Na Facebooku powstały specjalne grupy, na których pracownicy umawiają się na wspólny transport do podberlińskiej fabryki Tesli. Z Polski wyjeżdżają jednak nie tylko samochody osobowe, ale także specjalne busy. Jest to konieczne, gdyż, aż 25 proc. załogi gigafabryki stanowią Polacy.

Rodaków jest tak dużo, że w fabryce Elona Muska pod Berlinem, mają zapewnioną dość niecodzienną usługę, której w tym miejscu raczej nikt się nie spodziewał. Jak wynika ze zdjęć, które na swoich profilach facebookowych zamieściły osoby pracujące w gigafabryce, na miejscu można zrobić zakupy w Żabce.

Ile można zarobić w Tesli w Niemczech?

Obecnie gigafabryka zatrudnia około 10 tys. pracowników, ale rekrutacja wciąż trwa. Firma zakłada, że w Niemczech zatrudni nawet 12 tys. osób.

Minimalna stawka godzinowa, którą oferuje Elon Musk to 17,17 euro, czyli ponad 77 zł. To jednak przy założeniu, że pracownik zatrudni się bezpośrednio. Pracę w Tesli można bowiem dostać także przez firmy pośredniczące, które pobierają prowizję. Wtedy pensja minimalna to około 13,5 euro.

Średnia roczna pensja, na którą będą mogli liczyć przyszli pracownicy Tesli to 37 104 euro, czyli przyjmując obecny kurs, nieco ponad 168 tys. złotych. najniższa pensja miesięczna przewidywana w ogłoszeniach wynosi 2700 euro brutto. Menedżerowie wyższego szczebla mogą jednak liczyć na zarobki przekraczające 100 tys. euro rocznie, czyli ponad pół miliona złotych.

Czytaj też:

Elon Musk „nie rozumie, co się dzieje”. Prowadząc Teslę chciałby mieć kryształową kulęCzytaj też:

Musk po spotkaniu z premierem Indii. Złożył deklarację ws. Tesli