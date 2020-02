LOT przedłuża zawieszenie lotów do Chin. Powodem koronawirus

Polskie Linie Lotnicze LOT podjęły decyzję o kolejnym przedłużeniu zawieszenia lotów do Chin. Decyzja nie powinna być zaskoczeniem, gdyż podobnie postępują największe linie lotnicze świata, jak British Airways, Lufthansa, Finair, KLM, czy Air France. „Zarząd Polskich Linii Lotniczych LOT podjął decyzję o przedłużeniu zawieszenia wszystkich rejsów wykonywanych pomiędzy Warszawą a Pekinem do 28 marca br. Decyzja wynika z troski o bezpieczeństwo pasażerów oraz członków załóg Polskich Linii Lotniczych LOT” – przekazał p.o.rzecznika LOT Michał Czernicki.

Decyzja spowodowana jest panującą w Chinach epidemią koronawirusa, który został oficjalnie nazwany przez WHO jako Covid-19.

Przedłużenie terminu

31 stycznia narodowy przewoźnik informował, że zawiesza loty do Chin do 9 lutego. „W związku z ogłoszonym przez Międzynarodową Organizację Zdrowia (WHO) komunikatem dotyczącym rozprzestrzeniania się koronawirusa 2019-nCoV i po konsultacji z Ministerstwem Zdrowia i sztabem działającym przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zarząd Polskich Linii Lotniczych LOT podjął decyzję o tymczasowym zawieszeniu rejsów do Pekinu do 9 lutego br. Decyzja ta jest podyktowana szczególną troską o zapewnienie pełnego bezpieczeństwa pasażerom i członkom załogi LOT-u” – informował wtedy w komunikacie LOT.

