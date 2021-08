Orlen ma coraz więcej pieniędzy. Obajtek zapewnia, że to nie ze względu na podwyżki cen paliw

Daniel Obajtek zapewnił, że spółka stara się „naprawdę bardzo mocno stabilizować ceny paliw w detalu”.

W drugim kwartale PKN Orlen zanotował historycznie rekordowy wynik operacyjny EBITDA na poziomie 3,2 miliarda złotych. W drugim kwartale tego roku zysk PKN Orlen osiągnął 2,2 mld złotych. Wzrost przychodów ze sprzedaży w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy sięgnął 73 proc. Według komunikatu spółki połowa przychodów ze sprzedaży pochodziła z rynków zagranicznych.

– Orlen coraz lepiej się rozwija. To pokazują rekordowe wyniki – zysk operacyjny za sześć miesięcy to 5,6 mld zł – mówił Obajtek. – Ten kierunek i działania, które podjęliśmy cztery lata temu wspólnie z zarządem (...) pokazały, że idziemy w dobrym kierunku i dziś koncern jest bardzo stabilny.

9 mld zł na inwestycje

Prezes Orlenu powiedział, że spółka przeznaczy na nowe przedsięwzięcia ok. 9 mld zł, podczas gdy jego poprzednicy inwestowali 1-2 mld z rocznie.

Przypomniał, że jedną z dobrych decyzji był zakup przez Orlen w latach 2019 i 2020 do praw do emisji CO 2 po 23-24 zł za tonę, podczas gdy dziś kosztuje to prawie dwa razy więcej. „ To zabezpiecza spółce prawa do emisji na kilka lat” – powiedział.

Od początku tego roku ceny benzyny w polskich rafineriach poszły w górę o ponad 30 proc.

Czytaj też:

PKN Orlen chce przejąć PGNiG. Złożono wniosek do UOKiK