Tysiące luksusowych aut zatrzymanych w belgijskim porcie. Miały trafić do Rosji

Rosyjscy klienci, którzy czekali na dostawę swojego luksusowego samochodu z Azji, mają problem. Auto prawdopodobnie do nich nie dotrze. Belgijskie służby skarbowe zatrzymały w porcie statek transportujący około 8 tysięcy luksusowych aut.

Belgowie aresztowali transport luksusowych aut

Statek transportujący luksusowe samochody takich marek, jak Mercedes, Lexus, czy Cadillac wpłynął do portu w belgijskim Zeebrugge na początku kwietnia. Prawdopodobnie jednak szybko z niego nie wypłynie. To efekt sankcji gospodarczych, które zostały nałożone na Rosję przez Unię Europejską. Jednym z elementów jest zakaz transportu dóbr luksusowych. Chodzi także o auta do wartości 50 tysięcy euro. Władze portu powiedziały, że nie wiedzą, kto jest kupcem aut po stronie rosyjskiej, ani do kogo miały trafić, gdy dopłyną do Rosji. Dodano także, że port może magazynować do 10 tysięcy aut.

Odbicie w transporcie po covidzie

The Wall Street Journal przypomina, że porty na całym świecie mają problemy z nadążaniem w przeładowywaniu towarów. Tyczy się to także terminali samochodowych. Jest to efekt odbicia i naprawiania strat i zerwanych łańcuchów dostaw w czasie kolejnych fal pandemii koronawirusa. Kolejne lockdowny bardzo mocno wpływały głównie na chińskie porty, które zamykano po wykryciu chociaż jednego przypadku zachorowania wśród personelu.

Port w Zeebrugge jest jednym z największych europejskich portów, do którego przybijają statki transportujące samochody. Przeładowuje się w nim nawet do 2 milionów aut rocznie.

