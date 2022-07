Po blokadzie Ever Given ani śladu. Rekordowe przychody Kanału Sueskiego

To był bardzo dobry rok (czerwiec 2021-czerwiec 2022) dla operatora Kanału Sueskiego: przychody wyniosły rekordowe 7 miliardów dolarów, czyli o 20,7 proc. więcej niż rok wcześniej.

Dobry wynik to zasługa intensywnego ruchu statków: łączna liczba spławianych przez Kanał ładunków osiągnęła rekordowy poziom 1,32 mln ton, czyli o 10,9 proc. więcej niż w sezonie 2020/21. Liczba statków przepływających przez kanał wzrosła o 15,7 proc. do 22 032. Różne szacunki mówią o tym, że przesmyk odpowiada za 10 do 15 proc. handlu światowego.

W 2023 roku statki będą pływały po zmodernizowanym Kanale

Kanał jest najszybszym szlakiem żeglugowym między Europą a Azją. Po tym, jak w 2021 roku statek towarowy Ever Given zablokował na 6 dni Kanał, zapadła decyzja o jego rozbudowie. Plany rozbudowy powstały znacznie wcześniej, ale wypadek z udziałem statku przyśpieszył cały proces decyzyjny: każdy dzień blokady Kanału oznacza wielomilionowe straty dla przewoźników i Egiptu, dla którego podatki płacone przez armatorów stanowią jedno z ważniejszych źródeł dochodu. Nie wolno ryzykować, że jakiś statek osiądzie kiedyś jeszcze na mieliźnie, więc bez zbędnej zwłoki rozpoczęto prace na 30-kilometrowym odcinku pomiędzy miastem Suez a rejonem Jeziora Gorzkiego. Było to konieczne tym bardziej, że po morzach i oceanach pływa coraz więcej statków, które rozmiarami przekraczają tradycyjne kontenerowce. Planowana modernizacja zakończy się do końca 2023 roku.

Dziękirozszerzeniu drugiego pasa przesmyku Kanału, przepustowość wzrośnie aż o sześć statków. Miejsce, w którym utknął Ever Given, zostanie poszerzone o 40 metrów na wschód i pogłębione o 2 metry. Egipskie władze informują też, że dzięki modernizacji nawigacja statków na tej trasie poprawi się nawet o około 28 proc.

Czytaj też:

Wypadek Ever Given raczej się nie powtórzy. Szykują się duże zmiany w Kanale Sueskim