Premier podał termin otwarcia galerii handlowych

Od 4 maja częściowo otwarte będą galerie handlowe – poinformował premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej.

– 4 maja również będą mogły być otwarte galerie handlowe – podał premier. – Na 15 metrów kwadratowych w jednym sklepie może przebywać jeden klient – wyjaśnił.

– Trzeba pamiętać, że musi się to dziać w odpowiednim reżimie sanitarnym. Tutaj dużą rolę gra Inspekcja Sanitarna. Ryzyko należy oceniać indywidualnie dla różnych powiatów – powiedział minister Łukasz Szumowski.

Zasady będą podobne, jak do tej pory w innych sklepach. Na każde 15 m kw. powierzchni sprzedażowej sklepu, w środku będzie mógł przebywać jeden klient. Co ważne – do powierzchni sprzedażowej nie wlicza się powierzchnia korytarzy.

Premier poinformował także, że otwarte zostają także sklepy meblowe i budowlane. Do tej pory możliwość zakupów w sklepach budowlanych istniała wyłącznie w tygodniu. Już w maju będzie to możliwe także w weekendy.

– Teraz także sklepy meblowe, budowlane - to będzie dokładnie opisane w rozporządzeniu – wyjaśnił.

Hotele otwarte po majówce

Premier zapowiedział także otwarcie hoteli i innych miejsc noclegowych. Zaznaczył jednak, że odbędzie się to dopiero po długim weekendzie majowym.

– Od 4 maja otwieramy również hotele i miejsca noclegowe. Od 4 maja - po to, żebyśmy nie ruszyli na majówkę w różne miejsca. Zachowajmy perspektywę większego rygoru na przerwę majową – mówił.

Czytaj także:

NA ŻYWO: Morawiecki ogłasza zniesienie kolejnych obostrzeń. Co się zmienia?