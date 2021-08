Nadchodzi początek roku szkolnego. W tym roku wyprawka nawet o 40 proc. droższa niż przed pandemią

Rodzicie, którzy muszą wyposażyć swoje dzieci na nadchodzący rok szkolny, powinni przygotować się na bardzo duży wydatek. Rządowe 300 złotych z programu „Dobry Start” może nie wystarczyć. „Dziennik Gazeta Prawna” zebrał ceny produktów podstawowych dostępnych w najpopularniejszych cenach handlowych. Jest horrendalnie drogo.

Ogromne podwyżki cen

Produkty podstawowe, czyli wyposażenie bez wliczania podręczników, czy odzieży i obuwia potrzebnego na lekcje wychowania fizycznego, są droższe o ponad 10 proc. od tych samych zestawów w 2020 roku i nawet o 40 proc. wyższe niż przed pandemią. Rodziców czekają ogromne wydatki.

Tylko za zeszyty, długopisy, ołówki, kredki, plecak, czy piórnik, trzeba w tym roku wydać średnio ponad 90 zł. Plecak w E.Leclerc w 2019 można było kupić za około 15 zł. Teraz to aż 60 zł. Nieco mniejszy, ale również znaczący przeskok widać w Biedronce. Tam jest to zmiana z 30 na 50 zł. Podwyżek na cenie plecaka nie poczują klienci Lidla, który utrzymał cenę z 2019 roku, a w Carrefourze da się go kupić nawet taniej.

Znaczące podwyżki widać także na cenach zeszytów, których rodzice muszą kupić najwięcej. W E.Leclerc za 16-kartkowy zeszyt w kratkę trzeba dziś wydać 59 groszy. Taki sam przed pandemią kosztował aż 20 groszy mniej. Identyczny wzrost ceny poczują klienci Biedronki. Najtaniej jest w Lidlu i Auchanie. Odpowiednio trzeba tam będzie wydać 39 i 38 gorszy za sztukę. Podobne wahania cen widać także na innych niezbędnych produktach. Ogromnie różnią się między sobą np. ceny kredek świecowych, czy piórników. Rodzicom, dla których liczy się każdy grosz, należy odradzić więc duże zakupy w jednym sklepie. W tym wypadku warto szukać pojedynczych okazji w różnych sieciach.

