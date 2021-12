Kawa najdroższa od lat. Jej ceny zbliżają się do historycznego rekordu

Kawa jest droga i w najbliższym czasie jej ceny dalej będą rosły – ostrzegają eksperci. Rynek przeżywa cykliczne zmiany, które są dla niego bardzo charakterystyczne, ale nałożyły się na nie kłopoty wywołane przez pandemię koronawirusa.

Kawa najdroższa od 10 lat

Klienci zamawiający kawę w ilościach hurtowych zwrócili się ku kontraktom futures. Wszystko z powodu braków, jakie zgłaszają dostawcy. Problemy z produkcją sygnalizują nie tylko kraje w pierwszej kolejności kojarzone z kawą, ale także np. Wietnam, czyli największy producent gatunku robusta.

Problemów, które doprowadziły do braków na rynku, jest kilka. Przede wszystkim chodzi o pandemię koronawirusa, która zerwała część łańcuchów dostaw, a większość z nich znacząco zablokowała. Brak możliwości transportu do palarni w Europie i Stanach Zjednoczonych pogorszyła jeszcze pogoda. Mijający rok był jednym z najgorszych jeśli chodzi o warunki do uprawy kawy w Brazylii. Na to wszystko nałożyły się jeszcze standardowe czynniki sezonowe. W okresie jesienno-zimowym zapotrzebowanie na kawę rośnie bowiem zawsze.

Wszystko to sprawiło, że funt arabici kosztuje obecnie blisko 2,5 dolara. W ciągu ostatniego roku oznacza to wzrost ceny o ponad 110 proc.

