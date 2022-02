Lidl rozdaje piwo za darmo. Oferta ważna od 3 lutego

Lidl znów rozdaje piwo za darmo. 3 lutego do sieci wróciła jedna z najpopularniejszych promocji. Klienci, który kupią trzy piwa objęte ofertą, będą mogli kolejne trzy otrzymać gratis. To kolejna odsłona serii ofert skierowanych dla miłośników piwa, którymi przerzucają się dwie największe sieci handlowe w Polsce. Każda z kolejnych odsłon tych promocji cieszy się ogromną popularnością. Często skorelowane są one z konkretnymi wydarzeniami, jak Sylwester, czy majówka. Tym razem jest jednak inaczej.

Darmowe piwo w Lidlu. Jest dowolność i jeden warunek

Zasady promocji są dość proste. Klienci, którzy kupią trzy dowolne piwa w szklanych butelkach, kolejne trzy dostaną za darmo. Będą to najtańsze z wybranych produktów. Co ważne, kupujący może wziąć trzy różne rodzaje piwa, lub wszystkie takie same, sklep pozostawił klientom pełną dowolność w tym zakresie.

Udział w promocji jest możliwy wyłącznie dla osób pełnoletnich. Należy jednak spełnić jeszcze jeden warunek. Oferta dostępna jest tylko dla klientów, którzy posiadają kartę Lidl Plus i aktywują odpowiedni kupon. W przeciwnym razie nie będzie można odebrać darmowych butelek piwa.

Oferta obejmuje butelkowane piwa marek: Desperados, Desperados mojito, Sommersby oraz Lech. Niemal w każdym z wypadków dostępna jest również wersja bezalkoholowa, które również objęta jest promocją. Oferta ważna jest do wyczerpania zapasów. Klienci w ramach akcji mogą wybrać kilka marek piw i dowolnie mieszać butelki. Z poszczególnych piw zostaną wybrane trzy najtańsze i to ten klient otrzyma gratis.

