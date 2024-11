Polska Moc Biznesu: Kongres, który kreśli przyszłość bezpieczeństwa i innowacji

Oferta konferencyjna w Warszawie jest niezwykle bogata, dlaczego warto wybrać się właśnie na Polską Moc Biznesu?

Po pierwsze, tematykę Kongresu osadziliśmy w głównym nurcie debaty publicznej. Dziś bezpieczeństwo jest odmieniane przez wszystkie przypadki, a na naszym Kongresie dowiemy się, jaki jest pomysł na ochronę ludności i obronę cywilną w Polsce. Myślę, że wystąpienie ministra Siemoniaka na ten temat będzie mocnym punktem Kongresu, bo to strategicznie istotna sprawa, szczególnie w niespokojnym świecie, w którym żyjemy już od ponad 1000 dni.

Po drugie, aktywny udział organizacji społecznych. Często na konferencjach czy kongresach, to korporacje ex catedra, mówią o swoich oczekiwaniach wobec trzeciego sektora. A na PGE Narodowym, będziemy świadkami „nieoczekiwanej zamiany miejsc”. To organizacje społeczne, które na co dzień są wykonują ogromną prace na rzecz lokalnych społeczności, będą w centrum uwagi i będą mogły zaprezentować swoje konkretne postulaty.

Konferencje to przede wszystkim jednak uczestnicy. Kogo możemy się spodziewać?

Na naszej konferencji pojawi się dość nietuzinkowy zestaw gości. Zaczynając od biznesu. Z jednej mamy strony menadżerów największych polskich i międzynarodowych korporacji z Orlenu, Samsunga, czy Zalando, a z drugiej polskich przedsiębiorców, którzy niejednokrotnie przebojem, osiągnęli spektakularne sukcesy w swoich branżach. Nie będę tutaj wymieniał wszystkich, bo lista jest naprawdę długa. Zapraszam na stronę Kongresu.

Co ważne, będą również przedstawiciele ministerstw m.in. spraw wewnętrznych, rozwoju i technologii, rolnictwa czy klimatu, których działania mają realny wpływ na życie gospodarcze i konkurencyjność polskich firm.

A propos konkurencyjności. Co chwila docierają do nas informacje o zwolnieniach czy nawet zamykaniu firm. Co się dzieje?

Na pewno jesteśmy w momencie zwrotnym. Proste przewagi konkurencyjne naszej gospodarki się wyczerpały, musimy znaleźć i zbudować nowe. Zainwestować jako państwo w badania podstawowe, a firmy w badania i rozwój. Innymi słowy, wpiąć innowacje w biznes. Odważniej korzystać z dorobku otoczenia naukowego, rozwijać relacje z instytucjami badawczymi, czy z prężnie rozwijającym się ekosystemem startupowym. Nie bójmy się też międzynarodowych formatów współpracy.

Ostatecznie dla firmy czy korporacji najbardziej liczy się to, w jakim stopniu nowa technologia usprawnia biznes i zwiększa jego efektywność i konkurencyjność. Na drugim planie pozostaje, kto tę technologię dostarczył – startup, instytut badawczy, czy wewnętrzny zespół badawczo-rozwojowy.

A co z ekspansją zagraniczną?

Pytanie, które zapewne padnie niejednokrotnie podczas naszego wydarzenia, będzie dotyczyło właśnie wejścia polskich firm na rynki międzynarodowe. Co takiego się dzieje, że duży, relatywnie zamożny europejski kraj, ma tak niewiele globalnych marek? Dlaczego polski biznes, świetnie rozwija się do poziomu średniego czy nawet dużego w skali krajowej, a gdy jest o krok od rzeczywistej ekspansji, to nagle trafia się zagraniczny inwestor, który przejmuje kontrolę nad firmą? Co gorsze dotyczy to również przedsiębiorstw w bardzo perspektywicznych branżach. Mam nadzieję, że takie historie jnie będą się już zdarzać.

A może zmieni to KPO?

KPO jest gigantyczną szansą dla polskiej gospodarki. Najwięcej mówimy o wielkich projektach związanych z transformacją energetyczną czy cyfrową, ale tak naprawdę dzięki tym środkom mamy szansę na wygodniejsze życie w bezpiecznej Polsce. Na Kongresie mamy oczywiście debatę dotyczącą tego, jak efektywnie wykorzystać te środki, ale ten temat pewnie będzie przewijał się przez wszystkie dyskusje.

Jestem w tej komfortowej sytuacji, że już widziałem efekty KPO na poziomie lokalnym np. pierwszy w pomorskiej gminie żłobek, którego funkcjonowanie jest zawodowym game changerem dla rodziców, czy świetnie wyposażone Branżowe Centrum Umiejętności w Łukowie, które ma naprawdę szansę zbilansować lokalny rynek pracy.

Zapraszam jeszcze raz na nasz Kongres, mamy jeszcze otwartą rejestrację. Zapewniamy atrakcyjny program, ciekawych gości i wiele zaskakujących spotkań.