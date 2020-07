Kryzys gospodarczy? Borys: Te dane potwierdzają koniec recesji w III kwartale

„PMI w czerwcu 47,2 pkt. Powrót do poziomów sprzed pandemii” – napisali na Twitterze ekonomiści mBanku. „Trajektoria tego wskaźnika to NIE jest jednak trajektoria całej gospodarki” – zaznaczyli jednak, studząc nieco optymizm. Analitycy banku dodali, że dane o wolniejszym spadku produkcji, nowych zamówień oraz zatrudnienia potwierdzają to, co wcześniej przewidywano.

Koniec recesji w III kwartale

Na komentarz ekonomistów odpowiedział prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. Jego zdaniem potwierdzają one przewidywania o końcu recesji w Polsce już w III kwartale tego roku. „Te dane potwierdzają koniec recesji w Polsce w III kwartale - silne odbicie sprzedaży oraz słabsze, ale nadal silne odbicie przemysłu. Głównym wyzwaniem będą inwestycje prywatne” – napisał na Twitterze prezes PFR. W opinii Pawła Borysa widać dużo większy optymizm, niż w słowach ekonomistów mBanku, którzy przestrzegali przed nakładaniem tych danych na całą gospodarkę.

Na początku zeszłego tygodnia premier Mateusz Morawiecki przypominał, że rząd w ramach tarcz antykryzysowych i tarczy finansowej PFR przeznaczył już 100 mld zł na uratowanie ponad 5 mln miejsc pracy.

