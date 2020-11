Rząd uruchomi Tarczę Finansową 2.0. Wiadomo, ile pieniędzy ma trafić do przedsiębiorców

– Patrzymy na branże, które zostały najbardziej dotknięte przez pandemię – mówił podczas konferencji szef rządu, dodając, że chodzi przede wszystkim o te branże, które ucierpiały w wyniku drugiej fali koronawirusa.

Szef rządu zapowiedział w związku z tym Tarczę Finansową 2.0 dla gospodarki. Jak mówił, Tarcza 2.0 będzie przeznaczona „dla branż najbardziej potrzebujących” wsparcia. – Takie branże to: turystyka, kultura, rozrywka, gastronomia. Jest tych branż, opierając się o PKD, około 40 – powiedział (potem PFR doprecyzował, że 38).

Tarcza Finansowa 2.0. Ile pieniędzy dla mikrofirm?

Z informacji opublikowanych przez Polski Fundusz Rozwoju wynika, że do mikrofirm, czyli przedsiębiorstw zatrudniających do 9 osób i posiadających obrót do 2 mln euro, trafi łącznie ok. 3 miliardy złotych. Maksymalna kwota subwencji to 324 tys. zł. A warunkiem jej uzyskania jest spadek obrotów o 30 proc. Środki z Tarczy 2.0 będą bezzwrotne, jeśli firma utrzyma zatrudnienie przez 12 miesięcy i nie zakończy działalności.

Tarcza 2.0. Pieniądze dla małych i średnich przedsiębiorstw

Polski Fundusz Rozwoju wylicza, że do MŚP, czyli przedsiębiorstw zatrudniających 10-249 osób i posiadających obrót do 50 mln euro, trafi łącznie ok. 7 miliardów złotych. Maksymalna kwota subwencji to 3,5 mln zł. A warunkiem jej uzyskania jest spadek obrotów o 30 proc. Środki z Tarczy będą bezzwrotne, jeśli firma utrzyma zatrudnienie przez 12 miesięcy i nie zakończy działalności, a subwencję rozliczy na zasadzie finansowania 70 proc. straty brutto.

Ile pieniędzy z Tarczy 2.0 dla dużych firm?

Polski Fundusz Rozwoju informuje, że do dużych firm, czyli przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 250 osób i posiadających obrót powyżej 50 mln euro, trafi łącznie ok. 25 miliardów złotych. Finansowanie udzielane przez PRF będzie odbywać się na bazie indywidualnej analizy finansowej w postaci:

Finansowania płynnościowego



Pożyczek preferencyjnych



Instrumentów kapitałowych



Kiedy ruszy Tarcza Finansowa 2.0?

Premier Mateusz Morawiecki nie doprecyzował podczas konferencji prasowej, kiedy dokładnie będzie można zacząć korzystać z pomocy w ramach Tarczy Finansowej 2.0. Wskazał jedynie, że Tarcza 2.0 ruszy w ciągu najbliższych dni.

Sprawę doprecyzował PFR, który wskazał, że wnioski będą mogły być składane przez mikro- i małe firmy (MŚP) w okresie styczeń-luty 2021 roku, a przez duże firmy w okresie styczeń-marzec 2021.

