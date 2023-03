Najbogatsi sportowcy w Polsce, wielkie zakupy w MON-ie i Overbeek o Janie Pawle II. Nowy „Wprost”

„Top 30 – najlepiej zarabiający polscy sportowcy”. Nawet bez niesławnych rządowych premii za awans z grupy na mistrzostwach świata w Katarze, piłkarze pozostają najlepiej zarabiającymi polskimi sportowcami. Na tej liście próżno szukać skoczków narciarskich czy lekkoatletów. Swoich idoli znajdą tu za to fani tenisa, siatkówki, golfa, żużla, kolarstwa i MMA. Ranking Szymona Krawca i Michała Banasiaka.

Co jeszcze w nowym „Wprost”

„Mamy prawo pytać o moralność Kościoła”. O zagadkowych okolicznościach nominacji przez Jana Pawła II nieznanego księdza na arcybiskupa Wiednia opowiada Marcinowi Dzierżanowskiemu Ekke Overbeek, autor „Maxima Culpa. Jan Paweł II wiedział."

„Nie mamy już normalnej liberalnej demokracji”. – Myślę, że jeśli PiS uzna, że nie wygra wyborów, będzie w stanie przełożyć je pod byle pretekstem, ogłaszając na przykład stan wyjątkowy – obawia się w wywiadzie Agnieszki Szczepańskiej Leszek Miller, były premier.

„Uchodźcy nie zostaną bez dachu nad głową”. Paweł Szefernaker, pełnomocnik rządu ds. uchodźców z Ukrainy, wyjaśnia w rozmowie z Elizą Olczyk, na czym mają polegać nowe przepisy dotyczące uchodźców.

„MON na wielkich zakupach”. Powiedzenie: „artyleria bogiem wojny” nadal jest aktualne. Nie może więc dziwić, że jednym z priorytetów polskiego MON, są zakupy systemów artyleryjskich. Więcej w tekście Łukasza Pacholskiego.

„Polityka czasu wojny”. W tej kampanii wyborczej równie ważne jak program, agenda i zdolność narzucania własnej narracji, okażą się umiejętności radzenia sobie z sytuacjami nieprzewidzianymi, szokami asymetrycznymi. Tak wygląda polityka czasów wojny – pisze Agaton Koziński.

„Jak zniszczyć pamięć o Janie Pawle II”. Tego dzieła dokonają – w ramach histerii moralnej – politycy prawicy (i nie tylko) do spółki z częścią episkopatu. I być może część z nich będzie nawet przekonana, że robi to w obronie papieża – pisze Tomasz Terlikowski.

„Kocham luksus z wzajemnością”. – Mówię prawdę, nie populistyczne bajki. Kocham luksus ze wzajemnością. W połowie jestem hedonistką – wyznaje w rozmowie z Wiktorem Krajewskim Joanna Przetakiewicz, twórczyni marki La Mania.

„Kobieca przestrzeń”. – Będziemy innym typem gospodyń – deklaruje w wywiadzie Krystyny Romanowskiej Iwona Zaborowska, współzałożycielka Koła Gospodyń Wiejskich „Kleve” we wsi Klejwy na pograniczu polsko-litewskim.

„Psy pierwotne”. – Husky stały się modne... A dziś są jedną z najczęściej oddawanych do schronisk ras psów – mówi Krystynie Romanowskiej Bartłomiej Piaseczny, treser pracujący z psami zaprzęgowymi.

„Powstanie hybryda człowieka z maszyną”. – Sztuczna inteligencja zmieni strukturę zatrudnienia – zapowiada w rozmowie z Szymonem Krawcem Jarosław Królewski, założyciel firmy Synerise, jednej z najszybciej rozwijających się w całej Europie.

„Mołdawia kolejną porażką Rosji?” Rosyjskie zakusy, by obalić mołdawski rząd, mogą się skończyć osłabieniem pozycji Moskwy w tym regionie i zwrotem Mołdawii na Zachód – ocenia w wywiadzie Michała Banasiaka analityk Kamil Całus.

„Rosjanie znów nie umieli zachować się przyzwoicie”. Gruzja przyjęła masy uciekinierów z putinowskiej Rosji, ale gdy Gruzini postawili się swoim autorytarnym władzom, rosyjscy uchodźcy zamiast okazać im wsparcie, najpierw zignorowali ich protesty, a potem zaczęli uciekać z powrotem pod skrzydła własnego reżimu – pisze Jakub Mielnik.

„Od opozycjonisty do propagandysty”. Kiedy bezpieka Łukaszenki uprowadziła go z samolotu, o Romanie Protasiewiczu słyszał cały świat. Teraz jego losy ważą się przed sądem, ale to proces polityczny inny niż wszystkie. Więcej w tekście Piotra Barejki.

„Rysownik Kafka”. Franz Kafka, gigant literatury dwudziestowiecznej, ale też… rysownik. Dostęp do jego prac był niemożliwy przez blisko 100 lat. Dopiero w 2019 r. ich sytuacja się wyjaśniła – pisze Leszek Bugajski.

„Mikołajek uspokaja Polaków”. Anne Goscinny, pisarka i córka współautora słynnych opowiastek o Mikołajku, opowiada Wiktorowi Krajewskiemu o polskich korzeniach ich rodziny.

„Pięć pań piszących”. Najlepsze książkowe nowości napisane przez kobiety. Jest co czytać i czym skrócić sobie czas oczekiwania na nadejście wiosny. Poleca Leszek Bugajski.

„Powinniśmy pomyśleć o ofiarach”. Mam pewność, że pedofilia w Kościele i poza nim odegra kluczową rolę w kampanii wyborczej. Delikatny i ważny temat zostanie użyty instrumentalnie – pisze Łukasz Orbitowski.

Czytaj też:

Co się dzieje po samobójstwie dziecka. „Nie mamy żadnego prawa, aby oceniać rodzinę”Czytaj też:

Dr Fiałek, reumatolog: Zastanawiam się nad wyjazdem z kraju. Dostałem propozycje ze Szwecji, Danii i ze Szwajcarii