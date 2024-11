Miliarder w Białym Domu. Oto majątek Donalda Trumpa

Donald Trump triumfuje w wyborach prezydenckich w USA – w środę agencja AP poinformowała, że zdobył 277 głosów elektorskich, co o siedem przekracza wymagane minimum. Przyjrzyjmy się, z jakimi zasobami finansowymi powróci do Białego Domu.

Majątek Donalda Trumpa

Znaczną część majątku Trumpa stanowią nieruchomości. Wśród nich znajduje się słynny nowojorski wieżowiec Trump Tower oraz ekskluzywna posiadłość Mar-a-Lago na Florydzie. Trump inwestuje również w prestiżowe kluby, zwłaszcza golfowe – posiada ich aż dziesięć w sześciu stanach USA, których wartość netto szacowana jest na 356 milionów dolarów. Oprócz tego jest właścicielem dwóch luksusowych ośrodków golfowych w Szkocji i jednego w Irlandii.

Według doniesień „Super Expressu”, same nieruchomości Trumpa mają wartość około 1,1 miliarda dolarów. Dziennik podkreśla również, że oprócz nieruchomości, były prezydent dysponuje dużymi zasobami gotówki – w 2023 roku zeznał, że jego zasoby gotówkowe przekraczają 400 milionów dolarów.

We wrześniu 2024 roku magazyn „Forbes” oszacował majątek Donalda Trumpa na około 3,9 miliarda dolarów. Znaczną część jego dochodów generuje portal społecznościowy Truth Social, uznawany za „prawicową alternatywę dla Twittera”, którego wartość szacowana jest na 1,8 miliarda dolarów.

Wahania wartości i spadek w rankingach najbogatszych

We wrześniu Trump stracił miejsce na liście 500 najbogatszych ludzi świata Bloomberg Billionaires Index. Powodem była spadkowa tendencja akcji Trump Media & Technology Group (TMTG), właściciela Truth Social. W maju pakiet 114,75 miliona akcji TMTG należący do Trumpa wyceniano na 6,2 miliarda dolarów. Jednak z powodu drastycznego spadku ich wartości we wrześniu wartość pakietu zmalała do 2,1 miliarda dolarów, co sprawiło, że Trump opuścił prestiżowy Bloomberg Billionaires Index.

Z kolei eksperci giełdowi podkreślają, że akcje Trump Media & Technology Group nadal podlegają znacznym wahaniom, co wpływa na pozycję Trumpa wśród najbogatszych ludzi świata.

Czytaj też:

Ekspert od mowy ciała o zachowaniu Melanii Trump. To zwróciło uwagęCzytaj też:

Nie tylko Donald Tusk. Przedstawiciele rządu reagują na wynik wyborów