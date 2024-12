Tak niewiele brakowało! Polacy blisko głównej wygranej

Tym razem wylosowano liczby 2, 15, 19, 25, 29, 34 (Lotto), a także 21, 27, 36, 38, 41, 45 (Lotto Plus). Nikt poprawnie nie wytypował wszystkich liczb. W przypadku Lotto „piątkę” trafiło 39 osób. Wygrana wyniosła 5778,90 zł. Odliczając 10-procentowy podatek, to na konto każdej z osób trafi po 5 201,01. Z kolei w przypadku Lotto Plus „piątkę” trafiło 29 osób. Tutaj wygrana wyniosła 3500 zł (3150 zł po odliczeniu podatku). Kolejne losowanie w sobotę 7 grudnia. Kumulacja wyniesie 4 mln zł.

Lotto. Szczegóły

Lotto to najpopularniejsza gra liczbową w Polsce, znana i lubiana od wielu lat. Jej zasady są proste: uczestnik gry wybiera 6 liczb spośród 49 dostępnych, które może wytypować samodzielnie albo zdać się na system, korzystając z opcji „chybił trafił”. Koszt jednego zakładu wynosi 3 zł, co czyni tę grę przystępną dla większości osób.

Losowania Lotto odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki i soboty. Każde losowanie to szansa na wygraną w czterech różnych kategoriach, w zależności od liczby trafionych liczb. Trafienie trzech liczb to najmniejsza nagroda, ale prawdziwe emocje zaczynają się, gdy gracz zbliża się do trafienia pełnej szóstki, która gwarantuje główną wygraną, tzw. Jackpot. Jeśli w danym losowaniu nikt nie trafi wszystkich sześciu liczb, pula na główną wygraną przechodzi na kolejne losowanie, co powoduje kumulacje i może prowadzić do ogromnych wygranych.

Lotto Plus. Szczegóły

Lotto Plus to dodatkowa opcja dla graczy Lotto, która pozwala zwiększyć szanse na wygraną za niewielką dopłatą w wysokości 1 zł do podstawowego zakładu Lotto. Gracz nie musi wybierać nowych liczb – w Lotto Plus biorą udział te same liczby, które zostały wybrane na kuponie Lotto.

Losowanie Lotto Plus odbywa się zaraz po losowaniu Lotto, a zasady wygranej są bardzo podobne. Jednak tutaj główna wygrana, za trafienie wszystkich sześciu liczb, wynosi zawsze 1 mln zł i nie podlega kumulacji. Oznacza to, że niezależnie od liczby graczy, w Lotto Plus nie ma rosnących pul nagród, ale szansa na stałą i atrakcyjną wygraną jest pewna. Można również zdobyć nagrody za trafienie trzech, czterech lub pięciu liczb.

