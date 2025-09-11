Nowy lider rankingu najbogatszych. Kto zdetronizował Elona Muska?

Z majątkiem wartym 393 miliardy dolarów, Larry Ellison jest obecnie najbogatszym człowiekiem na świecie. Bloomberg przekonuje, że współzałożyciel Oracle przebił Elona Muska po ostatnim gwałtownym wzroście cen akcji jego firmy. Nie bez znaczenia będzie też fakt, że w tym roku kurs Tesli Elona Muska spadł o 14 proc.

Larry Ellison najbogatszym człowiekiem na świecie

Zmiana w rankingu prowadzonym przez Bloomberga była możliwa dzięki opublikowaniu raportu finansowego Oracle po wielomiliardowych zamówieniach związanych z boomem na rozwój sztucznej inteligencji. W ostatnich miesiącach amerykańscy liderzy technologiczni z Markiem Zuckerbergiem na czele ogłaszali olbrzymie plany związane z AI.

Co ciekawe, swojego rankingu nie zamierza zmieniać konkurencyjny „Forbes”. Dziennikarze tego tytułu wciąż plasują Elona Muska na szczycie listy najbogatszych i wyceniają jego majątek na 439 miliardów dolarów. Jak podkreślają eksperci, różnica wynika z innej metody wyceny wartości prywatnych aktywów Muska, m.in. firmy SpaceX.

Elon Musk stracił na polityce?

Zawirowania wokół Elona Muska są oczywiście związane z jego niedawnym zwiększonym zaangażowaniem politycznym. Przez pewien czas biznesmen bardzo mocno związał się z Donaldem Trumpem, wspierając jego kampanię, a później początek rządów. Kierował nawet Departamentem Efektywności Rządu (DOGE), który miał ciąć koszty, ale spotkał się z olbrzymią krytyką i nie przyniósł pożądanych efektów.

Polityczna przygoda Muska podziałała negatywnie na akcje Tesli, ale wzmocniła SpaceX. Ta druga firma skorzystała bowiem z uproszczenia przepisów o lotach kosmicznych, dzięki czemu może mówić o przyspieszeniu wielu procesów i realizacji nowych celów w Kosmosie.

