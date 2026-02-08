Ranczo większe niż całe państwo. Tajemniczy deal za 79,5 mln dolarów

W amerykańskim stanie Wyoming doszło do jednej z najbardziej spektakularnych transakcji na rynku nieruchomości ziemskich. Sprzedana została Pathfinder Ranches – ogromna posiadłość o powierzchni 916 076 akrów, czyli niemal jednego procenta całego terytorium stanu. Teren jest ponad cztery razy większy niż Nowy Jork i większy od całego stanu Rhode Island. Cena transakcji wyniosła 79,5 mln dolarów.

Oferta sprzedaży została przygotowana przez Swan Land Company, która podkreślała unikalne położenie posiadłości. Nieruchomość rozciąga się między pasmami górskimi Ferris, Pedro i Green, obejmuje zbiornik Pathfinder Reservoir, około 20 mil rzeki Sweetwater oraz rozległe wyżyny, doliny rzeczne i tereny podgórskie.

Tajemniczy kupiec ujawniony po czasie

Po finalizacji transakcji przez dłuższy czas nie ujawniano, kto jest nowym właścicielem. Dopiero później okazało się, że nabywcą jest Christopher Robinson, dyrektor generalny Ensign Group. Jak podał „New York Post”, umowa została podpisana 14 stycznia.

Robinson wraz z rodzeństwem – Alexandrem i Victorią – od lat inwestuje w grunty pod marką Ensign Ranches. Grupa ta zgromadziła już ponad milion akrów ziemi prywatnej i publicznej w stanach Utah, Idaho oraz Wyoming. Jeszcze przed zakupem Pathfinder Ranches portfel ziemski Robinsona i jego wspólników zajmował 31. miejsce w rankingu największych właścicieli gruntów przygotowanym przez „Land Report Magazine”.

Nowy właściciel podkreśla, że inwestycje w ziemię i zasoby wodne traktuje jako długoterminowe lokowanie kapitału. Jak twierdzi, ziemia i woda są dla niego wartościami, które należy chronić i odpowiedzialnie zarządzać nimi w perspektywie wielu lat.

Plotki i oficjalne dementi

Zanim ujawniono tożsamość kupca, w sieci krążyły spekulacje, że właścicielem gigantycznego rancho mógł zostać prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Plotki były na tyle uporczywe, że Swan Land Company zdecydowała się opublikować oficjalne dementi, jednoznacznie zaprzeczając tym doniesieniom i podkreślając, że informacje te są nieprawdziwe.

Wyoming – ogromna przestrzeń i surowa natura

Wyoming to stan o najmniejszej liczbie mieszkańców w USA – żyje tam około 600 tys. osób – ale jednocześnie należy do największych pod względem powierzchni. Stolicą i największym miastem jest Cheyenne. Znaczna część Parku Narodowego Yellowstone, pierwszego parku narodowego na świecie, znajduje się właśnie na jego terytorium. Gospodarka regionu opiera się m.in. na energetyce, hodowli zwierząt oraz turystyce związanej z przyrodą i aktywnością na świeżym powietrzu.

