Rekordowy wysyp milionerów. Eksperci wskazali główną przyczynę

W 2025 roku liczba dolarowych milionerów na świecie wzrosła w rekordowym tempie. Z najnowszego raportu szwajcarskiego banku UBS wynika, że globalny majątek prywatny zwiększył się o 10,8 proc., czyli znacznie szybciej niż w dwóch poprzednich latach. Eksperci wskazują, że za tak dynamicznym wzrostem stoją przede wszystkim silne rynki finansowe oraz rozwój sztucznej inteligencji.

Milionerzy na świecie przybywają w rekordowym tempie

Według raportu UBS majątek prywatny urósł w 2025 r. o 10,8 proc. Dla porównania rok wcześniej wzrost wyniósł 4,6 proc., a w 2023 r. – 4,2 proc.

Tak wysoka dynamika przełożyła się na powstanie niemal miliona nowych dolarowych milionerów. Oznacza to, że na świecie jest ich obecnie więcej niż kiedykolwiek wcześniej.

Boom na sztuczną inteligencję napędził wzrost majątków

Ekonomiści UBS wskazują, że jednym z najważniejszych czynników był bardzo dobry rok na rynkach akcji. Dodatkowym impulsem okazał się rozwój technologii związanych ze sztuczną inteligencją.

Zdaniem ekspertów wzrost wycen spółek korzystających z boomu AI przełożył się na zwiększenie wartości portfeli inwestorów, szczególnie w krajach z rozwiniętymi rynkami kapitałowymi.

Stany Zjednoczone liderem wzrostu

Największy udział w przyroście liczby milionerów miały Stany Zjednoczone. To właśnie tam ponad 440 tys. osób dołączyło w ciągu roku do grona dolarowych milionerów.

UBS zwraca także uwagę na szybki wzrost majątków w Europie. W tym przypadku znaczenie miał nie tylko wzrost wartości aktywów, ale również osłabienie dolara wobec euro, które wpłynęło na wycenę majątku w amerykańskiej walucie.

Rosną fortuny, ale także nierówności

Autorzy raportu podkreślają, że rekordowy wzrost majątków nie oznacza poprawy sytuacji wszystkich gospodarstw domowych. Według UBS pogłębiły się nierówności majątkowe, osiągając najwyższy poziom od 2020 roku.

Choć średni majątek wzrósł, mediana majątku w większości analizowanych państw spadła. Oznacza to, że największe korzyści z dobrej koniunktury przypadły najzamożniejszym, a różnice pomiędzy najbogatszymi a resztą społeczeństwa jeszcze się zwiększyły.

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