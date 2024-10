Podatek od wynajmu mieszkań. NSA rozstrzygnął wątpliwości

Jaką stawkę podatku zastosować, gdy właścicielem mieszkania jest firma, a najemcą osoba fizyczna? Prokurator generalny wskazał we wniosku do NSA, że w orzecznictwie sądów są dwie rozbieżne linie orzecznicze.

Jak opodatkować mieszkania należące do firm?

Część sądów uważała, że skoro wynajem mieszkania jest działalnością gospodarczą, to właściciel mieszkania (z reguły inwestor instytucjonalny) powinien płacić podatek według najwyższej stawki, właściwej dla działalności gospodarczej. W innych orzeczeniach sądy wskazywały, że kluczowe jest to, co dzieje się w mieszkaniu. Jeśli najemca wykorzystuje je wyłącznie do mieszkania, a nie prowadzi w nim działalności, to zastosowanie ma niska stawka mieszkalna.

Stawka podatku dla mieszkań zajętych na potrzeby mieszkaniowe to maksymalnie 1,15 zł za 1 m kw., a 33,10 zł za 1 m kw. dla tych zajętych na działalność gospodarczą – jest to więc ogromna rozbieżność.

Uchwałę NSA relacjonuje serwis Business Insider.

Ważne jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych

Prokurator Generalny poprosił Naczelny Sąd Administracyjny o wydanie uchwały, która rozstrzygnie wątpliwości. Poszerzony siedmioosobowy skład sędziów NSA orzekł, że budynki sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako mieszkalne przeznaczone do najmu (działalności gospodarczej) w takiej części, w jakiej służą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych najemców, są opodatkowane stawką mieszkalną. Jeśli więc najemca wykorzystuje mieszkanie do własnych potrzeb mieszkaniowych, to zastosowanie ma niska stawka mieszkalna.

— Istotne jest to, aby zaspokajane były potrzeby mieszkaniowe. Nie ma znaczenia, czy wykonuje to właściciel, najemca czy ktoś inny – stwierdził sędzia NSA Krzysztof Winiarski.

Cytowany przez „BI” Rafał Kran, doradca podatkowy i partner w Zespole Nieruchomości MDDP, jest zdania, że uchwała jest zasadniczo korzystna dla właścicieli budynków lub lokali mieszkalnych, którzy prowadzą działalność gospodarczą polegającą na ich wynajmie. – Sam fakt wynajmowania nie może automatycznie oznaczać, że należna jest najwyższa stawka podatku od nieruchomości — powiedział.

Czytaj też:

Więcej pozwoleń, tylko nie ma o kogo walczyć. NBP podsumowuje sytuację na rynkuCzytaj też:

Minister chce regulować rynek najmu. Strefy wolne od mieszkań dla turystów?