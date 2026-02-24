Czas ucieka właścicielom działek. Nowe prawo może zablokować inwestycje

Rok 2026 przynosi istotny zwrot w systemie planowania przestrzennego. O budowie domu coraz częściej nie zdecydują już wyłącznie finanse czy projekt, lecz formalności – przede wszystkim plan ogólny gminy oraz nowe zasady wydawania decyzji o warunkach zabudowy (WZ).

Plan ogólny

Gminy mają obowiązek uchwalić plan ogólny najpóźniej do 31 sierpnia 2026 r. Po tej dacie – jeśli dokument nie zostanie przyjęty – mogą utracić podstawę prawną do wydawania nowych decyzji WZ. To oznacza realne ryzyko zablokowania inwestycji na terenach bez miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP).

Plan ogólny stanie się aktem prawa miejscowego obejmującym cały obszar gminy. Zastąpi dotychczasowe studium uwarunkowań i podzieli teren na strefy planistyczne. To właśnie przypisanie działki do konkretnej strefy przesądzi, czy będzie możliwa zabudowa mieszkaniowa. Jeśli parcela trafi do strefy rolniczej, produkcyjnej, zieleni lub otwartej, budowa domu może okazać się niemożliwa.

Po wejściu w życie planu ogólnego nowe decyzje WZ będą wydawane wyłącznie na terenach wskazanych jako obszary uzupełnienia zabudowy (OUZ). Co więcej, decyzje o warunkach zabudowy przestaną być bezterminowe. Od 2026 r. będą ważne jedynie przez 5 lat od uprawomocnienia. Jeżeli w tym czasie inwestycja nie ruszy, dokument wygaśnie. WZ straci także moc w przypadku uchwalenia MPZP dla danej działki.

Status planu

Dla inwestorów kluczowe jest ustalenie statusu planistycznego nieruchomości. Najbardziej stabilna sytuacja dotyczy działek objętych MPZP dopuszczającym zabudowę mieszkaniową. W przypadku braku planu miejscowego konieczne będzie uzyskanie WZ, przy czym liczy się skuteczne wszczęcie postępowania przed 31 sierpnia 2026 r. Samo złożenie wniosku nie wystarczy – procedura musi formalnie ruszyć, co w praktyce może potrwać nawet kilka miesięcy.

Eksperci podkreślają, że prawomocne pozwolenie na budowę najlepiej zabezpiecza inwestora przed późniejszymi zmianami planistycznymi. Zwlekanie z działaniami zwiększa ryzyko utraty możliwości zabudowy.

Zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym sprawiają, że czas staje się kluczowym czynnikiem. W 2026 r. to właśnie formalności, a nie wyłącznie projekt czy budżet, mogą przesądzić o tym, czy na działce powstanie dom.

